Becas Progresar: cuándo cobro en octubre de 2026 según la terminación del DNI

La Anses publicó las fechas de pago de las Becas Progresar correspondientes a octubre de 2026. El cronograma comienza el martes 13 y avanza según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó este miércoles 7 de octubre el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondiente a octubre de 2026. Las fechas se organizan según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El calendario todavía no figura en Mi Anses, aunque las fechas ya fueron difundidas y también pueden visualizarse en Mercado Pago desde el 7 de octubre.

Cuándo cobro Progresar en octubre

Los beneficiarios de las Becas Progresar recibirán el pago durante cinco jornadas consecutivas, de acuerdo con el último número de su DNI:

DNI terminados en 0 y 1: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 19 de octubre.

De esta manera, quienes reciben la beca deberán consultar la fecha correspondiente a su terminación de DNI para saber cuándo se acreditará el pago de octubre.

Cuánto cobro de Progresar en octubre

El monto mensual de las Becas Progresar es de $35.000. Sin embargo, quienes tienen una retención del 20% cobran inicialmente $28.000, mientras que los $7.000 restantes quedan sujetos al cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes.

La retención se aplica en Progresar Obligatorio y para los ingresantes de Progresar Superior o Formación Profesional. De esta manera, el monto que se acredita mensualmente en estos casos es de $28.000.

El cronograma todavía no aparece en Mi Anses

Aunque la Anses ya publicó las fechas, al momento de la difusión del cronograma todavía no estaban disponibles en Mi Anses. La información sí podía visualizarse en Mercado Pago desde el miércoles 7 de octubre a las 17 horas.

Los beneficiarios podrán controlar la acreditación de la beca en la cuenta en la que reciben habitualmente el pago.cuanto cobro