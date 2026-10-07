AUH de Anses: quiénes cobrarán más de $500000 en octubre de 2026

La AUH aumentó 1,66% en octubre y llegó a $156.588. Además, las familias reciben la Tarjeta Alimentar y, si cumplen los requisitos, el Complemento Leche de $59.063.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga en octubre la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento del 1,66%. Las familias también reciben la Tarjeta Alimentar y, en determinados casos, el Complemento Leche.

En octubre de 2026, la AUH aumentó un 1,66% por la movilidad establecida para las asignaciones familiares. De esta manera, el monto pasó de $154.031 a $156.588.

Sin embargo, Anses aplica una retención del 20% en la mayoría de los casos. Por eso, el monto que se cobra mensualmente es de $125.270,40, mientras que los $31.317,60 restantes quedan acumulados y pueden cobrarse posteriormente, una vez acreditado el cumplimiento de los controles correspondientes.

En algunas situaciones, las familias con niños de hasta 5 años pueden cobrar el 100% de la AUH, cuando Anses verifica automáticamente que se cumplieron los controles sanitarios.

Cuánto se cobra de AUH más Tarjeta Alimentar

Además de la AUH, las familias alcanzadas reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, beneficio otorgado por el Ministerio de Capital Humano mediante el intercambio de información con Anses.

En octubre, los montos de la Tarjeta Alimentar no tuvieron aumento y quedaron en:

$72.250 por un hijo.

por un hijo. $113.299 por dos hijos.

por dos hijos. $149.425 por tres hijos o más.

Al sumar la Tarjeta Alimentar al 80% de la AUH, los montos mensuales quedan de la siguiente manera:

Hijos AUH (80%) Tarjeta Alimentar Total 1 $125.270,40 $72.250 $197.520,40 2 $250.540,80 $113.299 $363.839,80 3 $375.811,20 $149.425 $525.236,20 4 $501.081,60 $149.425 $650.506,60 5 $626.352 $149.425 $775.777 6 $751.622,40 $149.425 $901.047,40

Estos valores corresponden a la suma de la AUH mensual con la Tarjeta Alimentar, sin incluir otros beneficios que eventualmente pueda recibir cada familia.

Complemento Leche: cuánto se cobra en octubre

Las familias de la AUH que tienen niños de hasta 3 años también pueden acceder al Complemento Leche, correspondiente al Plan de los Mil Días.

Este beneficio se otorga mediante Anses y, generalmente, comienza a cobrarse dentro de los tres meses posteriores al inicio de la AUH, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

En octubre de 2026, el Complemento Leche aumentó a $59.063 debido a la actualización por movilidad.

Por lo tanto, una familia que cobra AUH puede recibir en el mismo mes la prestación, la Tarjeta Alimentar y, si corresponde por la edad del niño, el Complemento Leche.