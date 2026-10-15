Asignación por Embarazo: ¿cómo podés cobrar el monto retenido?

La medida fue oficializada mediante en el Boletín Oficial y comenzará a aplicarse a las prestaciones puestas al pago desde el 1° de noviembre. Las beneficiarias podrán acreditar los controles médicos de manera automática, sin presentar certificados cuando la información ya esté registrada.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementará un nuevo procedimiento para facilitar el cobro del 20% retenido de la Asignación por Embarazo. El cambio permitirá verificar automáticamente el cumplimiento de los controles médicos mediante información proporcionada mensualmente por el Ministerio de Salud.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 297/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se aplicará a las prestaciones puestas al pago desde el 1° de noviembre de 2026.

La iniciativa sigue la misma línea que la Resolución 290/2026, que estableció cambios para automatizar la acreditación de la escolaridad y facilitar el cobro de la retención de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Cómo se cobrará el 20% retenido de la Asignación por Embarazo?

Actualmente, las titulares de la Asignación por Embarazo cobran mensualmente el 80% del monto de la prestación. El 20% restante se acumula y se liquida una vez finalizado el embarazo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Anses.

Con el nuevo procedimiento, el organismo previsional utilizará la información enviada por el Ministerio de Salud para verificar el cumplimiento de los controles médicos exigidos.

De esta manera, cuando los datos sanitarios estén registrados y permitan comprobar que se cumplieron las condiciones, las beneficiarias podrán acceder al pago del dinero retenido sin necesidad de presentar nuevamente los certificados médicos.

¿Desde cuándo se aplicarán los cambios de Anses?

La Resolución 297/2026 establece que el nuevo procedimiento se aplicará a las prestaciones puestas al pago desde el 1° de noviembre de 2026.

Por lo tanto, las beneficiarias podrán acceder al mecanismo de verificación automática a partir de esa fecha, siempre que la información necesaria esté disponible para el organismo.

¿Anses eliminará la retención del 20%?

No. La automatización no elimina la retención mensual de la Asignación por Embarazo ni implica que las titulares comiencen a cobrar el 100% de la prestación todos los meses.

El cambio apunta a simplificar la acreditación de los requisitos para cobrar el porcentaje acumulado. Los controles médicos seguirán siendo obligatorios y deberán cumplirse para acceder al dinero retenido.

¿Qué pasa si Anses no tiene registrados los controles médicos?

La normativa también contempla los casos en los que Anses no disponga de la información sanitaria necesaria para verificar automáticamente el cumplimiento de los requisitos.

En esas situaciones, las beneficiarias podrán presentar la documentación respaldatoria ante el organismo previsional. El mismo mecanismo estará disponible si necesitan realizar un reclamo por la falta de liquidación del 20% retenido.

Por este motivo, es importante conservar los comprobantes médicos y la documentación relacionada con el embarazo, incluso con la implementación del nuevo sistema.

¿Qué documentación se necesita para cobrar el 20% retenido?

Para acceder al pago del dinero acumulado, las titulares deberán acreditar la finalización del embarazo y el cumplimiento de los controles médicos exigidos.

Según corresponda a cada situación, se podrá solicitar:

La finalización del embarazo: mediante certificado o partida de nacimiento, certificado de defunción o constancia médica de interrupción del embarazo.

mediante certificado o partida de nacimiento, certificado de defunción o constancia médica de interrupción del embarazo. Los controles médicos: documentación que permita acreditar el cumplimiento del seguimiento sanitario establecido por la normativa.

Si Anses ya cuenta con la información necesaria, la verificación podrá realizarse automáticamente. En caso contrario, las beneficiarias podrán presentar los comprobantes correspondientes para que se evalúe la liquidación.