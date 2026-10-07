ANSES empieza a pagar jubilaciones y asignaciones: quiénes cobran este jueves 8 de octubre

ANSES comienza este jueves 8 de octubre con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de AUH, SUAF y PNC. Con el aumento del 1,66%, también se actualizan los montos de las prestaciones y continúa el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este jueves 8 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al décimo mes del año. Jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones recibirán sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI.

En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,66%. Además, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos continúan con el bono de hasta $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

Jubilados: cuánto cobran en octubre

Con el aumento, la jubilación mínima queda en $435.748,51. Quienes además reciben el bono completo de $70.000 cobrarán un total de $505.748,51.

El haber máximo, en tanto, asciende a $2.932.174,85.

Jubilados que cobran la mínima

El calendario de ANSES para los jubilados que perciben el haber mínimo es:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Jubilados que cobran más que la mínima

Para quienes tienen haberes superiores al mínimo, las fechas son:

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Pensiones no Contributivas: quiénes cobran el 8 de octubre

Las Pensiones no Contributivas (PNC) también reciben el aumento del 1,66% y, cuando corresponde, el bono de hasta $70.000.

Los valores de octubre quedan de la siguiente manera:

PNC por vejez y discapacidad: $305.023,96. Con bono completo: $375.023,96 .

$305.023,96. Con bono completo: . PNC para madres de siete hijos: $435.748,51. Con bono completo: $505.748,51.

El cronograma para las PNC es:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Las asignaciones familiares correspondientes a titulares de PNC por discapacidad también se pagan este jueves 8 de octubre.

AUH: cuánto se cobra en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumenta a $156.588 por hijo. Debido a la retención del 20%, el monto que se cobra mensualmente de manera directa es de $125.270,40.

Para la AUH por hijo con discapacidad, el monto total asciende a $509.863, mientras que el pago directo, luego de la retención, será de $407.890,40.

El calendario de octubre comienza este jueves:

Jueves 8: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Viernes 9: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Martes 13: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Miércoles 14: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Jueves 15: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Viernes 16: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Lunes 19: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Martes 20: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Miércoles 21: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Jueves 22: DNI terminados en 9.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Los titulares de AUH que cumplen con los requisitos reciben también la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente mediante el cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

En octubre, los montos se mantienen sin cambios:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

Además, las familias con niños de hasta 3 años pueden recibir el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en octubre asciende a $59.063.

SUAF: cuándo se pagan las asignaciones familiares

La Asignación Familiar por Hijo del SUAF depende de los ingresos del grupo familiar. En octubre, los valores generales son de $78.304, $52.821, $31.949 y $16.487, según el rango correspondiente.

Para hijos con discapacidad, los montos son de $254.943, $180.358 y $113.829, de acuerdo con el rango de ingresos.

El calendario es:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Prenatal y Maternidad

Para la Asignación por Prenatal, las fechas de pago son:

14 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 15 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 16 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 19 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 20 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

La Asignación por Maternidad se pagará para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción se abonarán desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, sin un cronograma establecido por terminación del DNI.

Asignación por Embarazo: calendario de octubre

La Asignación por Embarazo también aumenta a $156.588. Con la retención del 20%, el monto de pago directo es de $125.270,40.

Las fechas de cobro son:

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Martes 13 de octubre: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Martes 20 de octubre: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 9.

Las titulares que cumplen los requisitos también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche.

Fondo de Desempleo: cuándo se cobra

El Fondo de Desempleo se pagará en octubre según la terminación del DNI:

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Martes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Los límites actuales de la prestación se ubican entre $195.600 y $391.200. Sin embargo, como el beneficio se paga a mes vencido, los importes correspondientes a las liquidaciones que se abonen durante octubre serán de $191.900 como mínimo y $383.800 como máximo.

Cómo consultar la liquidación de octubre en Mi ANSES

A partir de este jueves 8 de octubre, los beneficiarios podrán consultar las liquidaciones correspondientes al mes.

Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí podrán verificar el importe liquidado, los descuentos aplicados y los conceptos adicionales correspondientes a cada prestación.