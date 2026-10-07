ANSES empieza a pagar jubilaciones y asignaciones: quiénes cobran este jueves 8 de octubre

ANSES comienza este jueves 8 de octubre con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de AUH, SUAF y PNC. Con el aumento del 1,66%, también se actualizan los montos de las prestaciones y continúa el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este jueves 8 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al décimo mes del año. Jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones recibirán sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI.
En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,66%. Además, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos continúan con el bono de hasta $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.
Jubilados: cuánto cobran en octubre
Con el aumento, la jubilación mínima queda en $435.748,51. Quienes además reciben el bono completo de $70.000 cobrarán un total de $505.748,51.
El haber máximo, en tanto, asciende a $2.932.174,85.
Jubilados que cobran la mínima
El calendario de ANSES para los jubilados que perciben el haber mínimo es:
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.
Jubilados que cobran más que la mínima
Para quienes tienen haberes superiores al mínimo, las fechas son:
- Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
Pensiones no Contributivas: quiénes cobran el 8 de octubre
Las Pensiones no Contributivas (PNC) también reciben el aumento del 1,66% y, cuando corresponde, el bono de hasta $70.000.
Los valores de octubre quedan de la siguiente manera:
- PNC por vejez y discapacidad: $305.023,96. Con bono completo: $375.023,96.
- PNC para madres de siete hijos: $435.748,51. Con bono completo: $505.748,51.
El cronograma para las PNC es:
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
Las asignaciones familiares correspondientes a titulares de PNC por discapacidad también se pagan este jueves 8 de octubre.
AUH: cuánto se cobra en octubre
La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumenta a $156.588 por hijo. Debido a la retención del 20%, el monto que se cobra mensualmente de manera directa es de $125.270,40.
Para la AUH por hijo con discapacidad, el monto total asciende a $509.863, mientras que el pago directo, luego de la retención, será de $407.890,40.
El calendario de octubre comienza este jueves:
- Jueves 8: DNI terminados en 0.
- Viernes 9: DNI terminados en 1.
- Martes 13: DNI terminados en 2.
- Miércoles 14: DNI terminados en 3.
- Jueves 15: DNI terminados en 4.
- Viernes 16: DNI terminados en 5.
- Lunes 19: DNI terminados en 6.
- Martes 20: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21: DNI terminados en 8.
- Jueves 22: DNI terminados en 9.
Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
Los titulares de AUH que cumplen con los requisitos reciben también la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente mediante el cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
En octubre, los montos se mantienen sin cambios:
- Un hijo: $72.250.
- Dos hijos: $113.299.
- Tres o más hijos: $149.425.
Además, las familias con niños de hasta 3 años pueden recibir el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en octubre asciende a $59.063.
SUAF: cuándo se pagan las asignaciones familiares
La Asignación Familiar por Hijo del SUAF depende de los ingresos del grupo familiar. En octubre, los valores generales son de $78.304, $52.821, $31.949 y $16.487, según el rango correspondiente.
Para hijos con discapacidad, los montos son de $254.943, $180.358 y $113.829, de acuerdo con el rango de ingresos.
El calendario es:
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.
Prenatal y Maternidad
Para la Asignación por Prenatal, las fechas de pago son:
- 14 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- 15 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- 16 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- 19 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- 20 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
La Asignación por Maternidad se pagará para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.
Las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción se abonarán desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, sin un cronograma establecido por terminación del DNI.
Asignación por Embarazo: calendario de octubre
La Asignación por Embarazo también aumenta a $156.588. Con la retención del 20%, el monto de pago directo es de $125.270,40.
Las fechas de cobro son:
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 0.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 1.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 2.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 3.
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4.
- Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 5.
- Martes 20 de octubre: DNI terminados en 6.
- Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 7.
- Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 8.
- Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 9.
Las titulares que cumplen los requisitos también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche.
Fondo de Desempleo: cuándo se cobra
El Fondo de Desempleo se pagará en octubre según la terminación del DNI:
- Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Martes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
Los límites actuales de la prestación se ubican entre $195.600 y $391.200. Sin embargo, como el beneficio se paga a mes vencido, los importes correspondientes a las liquidaciones que se abonen durante octubre serán de $191.900 como mínimo y $383.800 como máximo.
Cómo consultar la liquidación de octubre en Mi ANSES
A partir de este jueves 8 de octubre, los beneficiarios podrán consultar las liquidaciones correspondientes al mes.
Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí podrán verificar el importe liquidado, los descuentos aplicados y los conceptos adicionales correspondientes a cada prestación.