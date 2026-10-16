ANSES: cómo consultar si tenés dinero para cobrar y cuándo está disponible

Los beneficiarios de la ANSES pueden consultar por internet cuándo cobran, dónde recibirán sus haberes y qué prestaciones tienen liquidadas. El trámite es gratuito y se puede realizar desde el celular o la computadora. Cómo ingresar a Mi ANSES y qué datos necesitás.

Quienes cobran una jubilación, una pensión o una asignación pueden consultar por internet cuándo y dónde cobran a través de ANSES, sin necesidad de acercarse a una oficina. El organismo permite revisar el calendario de pagos según la prestación y la terminación del DNI, además de acceder a información personalizada mediante Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La consulta permite conocer cuándo está previsto el próximo pago y cuál es el medio de cobro informado. Para acceder a la información personalizada, se puede ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También existe una alternativa para consultar el calendario general sin iniciar sesión.

Cómo consultar si tenés dinero para cobrar en ANSES

Hay dos formas principales de revisar las fechas de pago: consultar el calendario general o ingresar a la cuenta personal de Mi ANSES. Para conocer el cronograma general, no es necesario iniciar sesión. En cambio, la consulta personalizada requiere los datos de acceso del titular.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro desde Mi ANSES

El procedimiento es sencillo y se puede realizar desde un celular o una computadora:

Ingresá al sitio oficial de ANSES. Accedé a Mi ANSES. Completá tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entrá en la sección “Cobros”. Seleccioná “Consultar fecha y lugar de cobro”. Revisá la información disponible para tu prestación.

El sistema permite verificar los datos correspondientes al próximo cobro y el medio informado por el organismo.

Cómo consultar cuándo cobrás sin ingresar a Mi ANSES

Si no tenés la clave o solamente querés conocer el calendario general, podés consultar las fechas de pago publicadas por el organismo. Para hacerlo:

Ingresá al calendario oficial de pagos de ANSES. Buscá la prestación que recibís. Identificá la fecha correspondiente a la terminación de tu DNI. Verificá que el cronograma corresponda al mes que querés consultar.

Es importante recordar que las fechas pueden variar según el tipo de prestación y, en el caso de las jubilaciones y pensiones, según el haber que recibe cada beneficiario.

Qué prestaciones se pueden consultar en ANSES

La consulta de fechas y lugares de cobro está disponible para distintas prestaciones del sistema de seguridad social. Entre ellas se encuentran:

Jubilaciones y pensiones.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF).

Asignación por Embarazo (AUE).

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad.

Pensiones No Contributivas (PNC).

Prestación por Desempleo.

Asignaciones de pago único, como las correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.

Qué necesitás para consultar tus pagos de ANSES

Los datos necesarios dependen del tipo de consulta que quieras realizar. Para revisar el calendario general, alcanza con conocer la prestación que recibís y la terminación de tu DNI. Si necesitás consultar información personalizada en Mi ANSES, tenés que ingresar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Si todavía no tenés una clave o la olvidaste, podés consultar las opciones para crearla o recuperarla desde el sitio oficial de ANSES.

Cómo saber si tenés un pago pendiente de ANSES

Si todavía no recibiste el dinero que esperabas, lo primero es comprobar la fecha asignada en el calendario oficial y revisar la información disponible en Mi ANSES.

Antes de realizar un reclamo, conviene verificar:

Si la fecha de pago ya pasó.

Si la terminación del DNI coincide con el día de cobro.

Si consultaste el calendario correspondiente a tu prestación.

Si el organismo informa una fecha y un medio de cobro para el período consultado.

Si después de revisar esos datos seguís sin encontrar la información que necesitás, podés comunicarte con ANSES por sus canales oficiales para consultar tu situación particular.

Importante: que una prestación no aparezca en una consulta o que todavía no haya llegado la fecha prevista no significa necesariamente que exista un pago adeudado. Para determinarlo, es necesario revisar la información específica del beneficiario.

Cómo reconocer los canales oficiales de ANSES y evitar estafas

Al consultar pagos y prestaciones, es importante utilizar únicamente los canales oficiales del organismo.

Ingresá escribiendo la dirección de ANSES en el navegador o accediendo desde el portal oficial del Gobierno nacional. No compartas tu contraseña ni los códigos de acceso con terceros y desconfiá de mensajes que prometan liberar un supuesto pago a cambio de transferencias o datos bancarios.

Los trámites y las consultas oficiales son gratuitos. No necesitás pagarle a un intermediario para conocer tu fecha de cobro. En caso de dudas, verificá la información directamente en el sitio oficial de ANSES antes de proporcionar datos personales.