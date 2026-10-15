Se presentó la antología “El mundo pide paz”

En la Feria del Libro se presentó una antología que reúne a cien poetas por la paz y que busca transmitir un mensaje de reflexión.

En el marco de la Feria del Libro, se presentó El mundo pide paz, una antología que reúne a cien poetas por la paz y que busca transmitir, a través de la literatura, un mensaje de reflexión sobre la convivencia, el respeto y la importancia de construir una sociedad más armoniosa.

La publicación forma parte de un recorrido de diez años de distintas antologías dedicadas a esta temática. Para sus participantes, formar parte de esta iniciativa representa un impulso para continuar escribiendo y promoviendo la paz, entendida no solo como una palabra, sino como una verdadera filosofía de vida.

Durante la presentación, destacaron el poder de la poesía para transmitir mensajes profundos, despertar emociones e invitar a las personas a reflexionar. En este caso, la obra propone pensar en la necesidad de fortalecer valores como la tolerancia, la aceptación de las diferencias, el respeto por el otro y el amor.

Además, los participantes expresaron su alegría por el interés que despierta una propuesta que une la poesía con una causa común. En un contexto en el que la convivencia y el entendimiento resultan fundamentales, la antología busca generar conciencia sobre el papel que cada persona puede desempeñar en la construcción de un mundo mejor.

El mensaje que atraviesa sus páginas es que la paz también comienza con las acciones cotidianas. Cada gesto de respeto, cada actitud de comprensión y cada esfuerzo por mejorar como personas pueden contribuir a una sociedad más amable y a una mejor calidad de vida.

Con cien poetas unidos por una misma causa, “El mundo pide paz” busca llevar su mensaje más allá de las páginas y recordar que la construcción de un mundo más pacífico es una tarea colectiva que empieza con el compromiso de cada uno.