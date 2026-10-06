Día de la Madre: el Shopping se anticipa a la celebración con promociones y beneficios

En este mes especial de mamá, Mendoza Shopping presenta una propuesta creativa y completa que involucra compra, beneficios y experiencias en un mismo lugar ¿Cómo transformar el momento de elegir un regalo en una oportunidad para compartir y disfrutar?

El Día de la Madre es la excusa perfecta para mimarla y compartir momentos especiales con ella. Durante los días previos al festejo, el centro comercial de Guaymallén propone distintas alternativas para quienes buscan encontrar el regalo ideal, al tiempo que ofrece beneficios especiales a través de bancos, billeteras virtuales y promociones propias.

La agenda incluye además encuentros con música en vivo, charlas, moda, juegos, premios, asesoramientos personalizados y regalos exclusivos.

La propuesta responde a una tendencia que atraviesa al consumo en fechas especiales: la búsqueda de experiencias que acompañen la compra y permitan transformar el tradicional momento de elegir un regalo en una oportunidad para compartir y disfrutar.

“El Día de la Madre es una de las fechas comerciales más importantes del año. Esperamos días de mucho movimiento y tenemos buenas expectativas, aunque también sabemos que hoy el consumidor es mucho más cuidadoso: compara, busca oportunidades y piensa más cada compra”, señala Jésica Lois, Center Manager de Mendoza Shopping.

“Por eso, nuestro desafío es que la propuesta vaya mucho más allá de una promoción bancaria. Los descuentos, las cuotas y los reintegros son importantes y tienen un impacto concreto en la decisión de compra, pero hoy son beneficios que el consumidor puede encontrar en distintos lugares. Nuestro diferencial está en todo lo que construimos alrededor de eso”, agrega Lois.

Y explica sobre el proceso de campaña planificado para esta fecha: “Trabajamos junto con las marcas para que haya acciones y propuestas especiales dentro de los locales, sumamos beneficios y promociones propias del shopping y buscamos que todo eso conviva con una oferta comercial muy amplia, gastronomía y distintas alternativas para disfrutar la visita. La idea es que quien venga a buscar un regalo encuentre buenas oportunidades, pero también variedad, opciones para distintos presupuestos y una experiencia que haga que valga la pena elegir venir al shopping”.

En cuanto a las categorías que concentran buena parte de la expectativa de los consumidores a la hora de elegir regalos para mamá, se destacan las opciones deindumentaria, perfumería, belleza, accesorios y calzado; aunque hoy también la tendencia marca una inclinación por las experiencias vinculadas a la gastronomía o al bienestar.“Muchas veces el regalo deja de ser solamente algo para comprar y pasa a ser también un momento para compartir”, resume Lois.

Una agenda especial para mamá

La previa del Día de la Madre tendrá diferentes momentos a lo largo de octubre, con actividades impulsadas por las marcas que forman parte de Mendoza Shopping.

7 de Octubre: Jazmin Chebar

El miércoles 7 de octubre, de 10 a 18, la marca de indumentaria femenina Jazmín Chebar agasajará a sus clientas con una propuesta especial en su local, sumándose a la agenda de experiencias que el shopping prepara para esta fecha.

14 de Octubre: Moda, música y experiencias

El miércoles 14 de octubre, a partir de las 18, las tiendas Portsaid, Yagmour, XL, EVA, VER y Vendemmia serán escenario de una propuesta conjunta que combinará charlas, juegos, premios, descuentos exclusivos y asesoramiento personalizado.

La jornada se completará con barra de tragos, DJ y música en vivo, en una propuesta pensada para generar un espacio distendido y diferente alrededor de la moda y las compras.

16 de Octubre: Mia Casa

El viernes 16 de octubre, a las 18,Mia Casa cerrará el calendario de actividades con un encuentro especial que incluirá un Taller de Magnetismo y Estilo, dirigido por las speakers Jimena Annibaldi y Mariu Paolantonio, con el objetivo de reconocer el magnetismo propio, reflexionar sobre la presencia, la coherencia interna, la autenticidad; y descubrir cómo la moda acompaña las distintas facetas que habitan en cada mujer.

Regalos extra para quienes eligen Mendoza Shopping

Además de las atracciones de las marcas y entidades financieras, el shopping suma beneficios propios para sus clientes.

Entre el 13 y el 17 de octubre, de 12 a 22, quienes realicen una compra de $150.000 o más podrán cargar su factura en ¡appa! y acceder al canje por un vino de Bodega Mi Terruño.

A su vez, quienes presenten un ticket de compra por $250.000 o más recibirán, además del vino, $30.000 en ¡appa gift.

El beneficio se podrá gestionar en la planta alta de Mendoza Shopping, durante los días establecidos para la promoción.

Promociones bancarias para aprovechar la previa

La propuesta comercial se completa con una agenda de beneficios de bancos y billeteras virtuales, que durante octubre suman descuentos, reintegros y cuotas sin interés en distintos rubros.

Entre las entidades que participan con promociones durante la previa del Día de la Madre se encuentran:

Banco Macro : Del 8 al 10 de Octubre (20%, 25% y 30%. Hasta 12 cuotas sin interés).

: Del 8 al 10 de Octubre (20%, 25% y 30%. Hasta 12 cuotas sin interés). Galicia : 10, 11, 17 y 18 de Octubre (10%, 15%, 20% y 25%. Con 6 y 12 cuotas sin interés).

: 10, 11, 17 y 18 de Octubre (10%, 15%, 20% y 25%. Con 6 y 12 cuotas sin interés). BNA + MODO : Del 12 al 18 de Octubre (30%. Tope $35.000 por compra. Hasta 12 cuotas sin interés).

: Del 12 al 18 de Octubre (30%. Tope $35.000 por compra. Hasta 12 cuotas sin interés). SANTANDER : 14 de Octubre (20% y 30%. Hasta 9 cuotas sin interés).

: 14 de Octubre (20% y 30%. Hasta 9 cuotas sin interés). BBVA : Del 15 al 17 de Octubre (15% y 30%. 6 y 9 cuotas sin interés).

: Del 15 al 17 de Octubre (15% y 30%. 6 y 9 cuotas sin interés). NARANJA : Del 15 al 18 de Octubre (25%. Tope $30.000 por usuario. Hasta 6 cuotas sin interés).

: Del 15 al 18 de Octubre (25%. Tope $30.000 por usuario. Hasta 6 cuotas sin interés). Mercado Pago : 16 y 17 de octubre (20%. Sin tope de reintegro).

: 16 y 17 de octubre (20%. Sin tope de reintegro). ICBC : 16 y 17 de octubre (25%, 30%, 35% y 40%. Tope $40.000 y $50.000 por transacción según cartera. 10% extra en rubros adicionales).

: 16 y 17 de octubre (25%, 30%, 35% y 40%. Tope $40.000 y $50.000 por transacción según cartera. 10% extra en rubros adicionales). YOY: 16 y 17 de octubre (25%. Tope $40.000 por transacción).

De esta manera, el centro comercial se prepara para una nueva edición Día de la Madre, fecha que año tras año concentra buena parte de la atención del consumo y que, en esta oportunidad, invita a elegir el regalo, pero también a compartir tiempo y experiencias con mamá.