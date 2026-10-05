Dónde ver gratis la despedida de Messi de la Selección Argentina

La Selección Argentina enfrentará este martes a Benín desde las 20 en el Monumental, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi del equipo nacional. El encuentro se podrá ver gratis por Canal 9 Televida.

La Selección argentina se prepara para una noche histórica. Este martes enfrentará a Benín desde las 20 en el Estadio Monumental, en un partido que tendrá como protagonista excluyente a Lionel Messi, quien tendrá su despedida de la Albiceleste.

Para quienes quieran seguir el encuentro de manera gratuita, Canal 9 Televida transmitirá el partido en vivo, por lo que los mendocinos podrán acompañar la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección sin necesidad de contar con una suscripción a una señal deportiva.

Messi se despide de la Selección argentina

Se espera una de las noches más emotivas de los últimos años en el Monumental. Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la Selección, cerrará así una etapa de 21 años con la camiseta argentina.

El capitán deja una huella histórica en el equipo nacional. Durante su carrera conquistó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Además, disputó 207 partidos, en los que convirtió 122 goles y aportó 66 asistencias.

Cómo llega Argentina al partido

El encuentro ante Benín será el último de la actual fecha FIFA para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina llega con dos victorias contundentes: el miércoles pasado goleó 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado aplastó 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín, por su parte, disputó dos encuentros durante esta fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Primero empató 1-1 con Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania.

Argentina vs. Benín: hora y formaciones

Partido: Argentina vs. Benín

Competencia: Amistoso internacional

Hora: 20

Estadio: Monumental

Árbitro: Fernando Véjar

VAR: José Cabero

Formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Canal 9 en plataformas

En estos números podés encontrar Canal 9 Televida: