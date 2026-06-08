17 mil kilómetros en bicicleta por amor a la camiseta

Tres hinchas de Gualeguaychú pedalearon durante casi 300 días, atravesaron 17 países y llegaron a Kansas City para alentar a la Selección en el Mundial 2026. Su travesía incluyó momentos de riesgo, encuentros inolvidables y el reconocimiento de la AFA y del cuerpo técnico argentino.

La fiebre mundialista tiene historias que parecen sacadas de una película. En este caso, tres amigos de Entre Ríos decidieron llevar su amor por la camiseta a otro nivel: recorrer más de 17.000 kilómetros en bicicleta para llegar a Estados Unidos y alentar a la Selección en el Mundial 2026. La travesía comenzó el 16 de agosto de 2025 en Gualeguaychú y, tras nueve meses y medio de viaje, culminó en Kansas City.

En diálogo exclusivo con Replay Contenidos, Miguel Silio —el más experimentado del grupo— recordó cómo nació la idea y qué significó compartirla con Yamandú Martínez y Vicente Conculini. “Esto no es un viaje, es un sueño que se pedalea todos los días”, aseguró, sintetizando el espíritu de una aventura que atravesó fronteras, climas extremos y momentos de riesgo.

El recorrido incluyó 17 países y experiencias inolvidables. Los biciviajeros enfrentaron un motín carcelario en Ecuador, un coche bomba en Colombia y las exigencias físicas de pedalear en la altura de Bolivia y Perú. También vivieron momentos emotivos, como el encuentro con Manu Ginóbili en San Antonio, que se convirtió en uno de los hitos más recordados.

La llegada a Kansas City fue celebrada como un triunfo colectivo. Los ciclistas fueron recibidos por Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, además de compartir mates con Claudio Tapia, presidente de la AFA. El dirigente los calificó como ejemplo de pasión argentina y destacó el esfuerzo realizado para acompañar a la Albiceleste.

El reconocimiento se materializó en entradas para el debut de Argentina frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. El gesto, impulsado por autoridades locales, coronó la travesía y les permitió cumplir el sueño de ver a la Selección desde las tribunas. “No importa si tenemos entradas o no, lo importante es estar cerca de la Selección y mostrar que el fútbol nos une”, expresó Silio en la entrevista.

La aventura también tuvo un costado cultural y social. A través de su cuenta de Instagram @enbiciandoalmundo, los viajeros documentaron cada etapa, sumando miles de seguidores y viralizando su historia. En el camino recibieron apoyo de comunidades locales, durmieron en clubes, iglesias y carpas, y demostraron que la pasión argentina puede convertirse en motor de resiliencia.

La travesía de los biciviajeros se transformó en metáfora de la pasión argentina por el fútbol, capaz de movilizar a hinchas a recorrer miles de kilómetros para estar cerca de la Selección. En tiempos de Mundial, su relato refleja que la camiseta no solo se lleva puesta: también se pedalea, se sufre y se celebra en cada kilómetro recorrido.

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