Video sensible: un hombre murió tras ingresar al recinto de un tigre en Inglaterra

El hecho ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster. El hombre entró al sector reservado para los tigres de Amur y sufrió heridas mortales.

Un trágico episodio conmocionó a los visitantes del Yorkshire Wildlife Park, un parque de vida silvestre ubicado en el norte de Inglaterra. Un hombre murió después de ingresar al recinto de los tigres de Amur, donde fue atacado por uno de los animales.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.35, y motivó un importante operativo de emergencia. Según los reportes de la Policía de South Yorkshire y los testimonios de quienes estaban en el lugar, el hombre habría trepado las barreras de seguridad para entrar voluntariamente al hábitat de los felinos.

Pese a la intervención de los servicios sanitarios, la víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Cómo ocurrió el ataque en el parque de Inglaterra

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ingresó por sus propios medios al sector destinado a los tigres de Amur, también conocidos como tigres siberianos.

La situación generó alarma entre los visitantes, que observaron lo ocurrido y registraron parte de la secuencia con sus teléfonos celulares.

En las imágenes difundidas se ve al hombre dentro del recinto antes de que uno de los felinos se acercara y lo atacara. La secuencia provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Tras el ataque, se desplegó un operativo que incluyó ambulancias terrestres, un helicóptero sanitario y personal médico especializado.

Según los testimonios citados en los reportes, algunos visitantes escucharon varias detonaciones durante la intervención. Sin embargo, las autoridades aclararon que el personal utilizó cartuchos de gas disuasivo para intentar alejar al animal y conducirlo hacia el sector interior del recinto.

El tigre no sufrió lesiones, de acuerdo con la información difundida.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, los trabajadores del parque bloquearon el acceso al área de los grandes felinos y colocaron lonas alrededor de la valla para impedir que el público continuara observando la escena.

Evacuaron el parque y suspendieron las actividades

Después del episodio, el Yorkshire Wildlife Park activó sus protocolos de seguridad y ordenó la evacuación de los visitantes.

La administración confirmó que se había producido un incidente grave y anunció el cierre temporal del sector afectado para facilitar el trabajo de las autoridades.

El parque alberga dos ejemplares de tigre de Amur llamados Tschuna y Altai. Por el momento, la información difundida no permite establecer cuál de los animales estuvo involucrado en el ataque.