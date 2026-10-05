Flávio Bolsonaro sorprendió a Lula y ganó la primera vuelta en Brasil: habrá balotaje

El senador Flávio Bolsonaro sorprendió este domingo al imponerse sobre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje, por lo que la elección se definirá el próximo 25 de octubre.

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtenía el 47,11%, mientras que Lula reunía el 45,06%, según los datos difundidos al cierre de la jornada electoral.

El resultado significó un fuerte impulso para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que llegó a la primera vuelta con un desempeño superior al que anticipaban buena parte de las encuestas.

Flávio Bolsonaro: “Brasil quiere un cambio”

Tras conocerse los resultados, Flávio Bolsonaro aseguró ante periodistas y seguidores reunidos frente a su residencia en Brasilia que el resultado expresa un pedido de cambio por parte de los brasileños.

“Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”, afirmó el candidato opositor.

Flávio Bolsonaro tiene 45 años y disputa por primera vez la Presidencia de Brasil. Llegó a las elecciones como principal candidato opositor, respaldado por el Partido Liberal (PL) y por el espacio político construido por su padre.

Durante la campaña prometió mantener el legado político de Jair Bolsonaro y adelantó que, en caso de llegar al Palacio del Planalto, buscará impulsar una amnistía o un indulto para el expresidente, condenado por su participación en el intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

Lula reconoció el resultado y ya piensa en el balotaje

Lula, en tanto, reconoció que el resultado de la primera vuelta fue inesperado y admitió que esperaba resolver la elección durante esta jornada.

El mandatario, de 80 años, busca acceder a un cuarto período presidencial no consecutivo y deberá ahora concentrar sus esfuerzos en las próximas tres semanas para intentar revertir la diferencia de poco más de dos puntos porcentuales.

Tras conocerse los resultados, Lula convocó a sus seguidores a redoblar esfuerzos y planteó la segunda vuelta como una nueva etapa de la campaña frente al bolsonarismo.

La elección volvió a mostrar la fuerte polarización política de Brasil, cuatro años después del ajustado triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022.

Milei felicitó a Flávio Bolsonaro

El presidente argentino Javier Milei felicitó al candidato brasileño a través de sus redes sociales y celebró su desempeño electoral.

“Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió Milei al referirse al resultado de Flávio Bolsonaro.

Cuándo es el balotaje en Brasil

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se realizará el 25 de octubre.

Allí, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva volverán a enfrentarse en las urnas para definir quién gobernará durante los próximos cuatro años la mayor economía de América Latina.