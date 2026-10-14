Confirmaron la identidad del joven que murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico de Inglaterra

William Chapman murió el sábado 10 de octubre después de ingresar al recinto de los tigres del Yorkshire Wildlife Park, en el norte de Inglaterra. La Policía investiga cómo accedió al sector restringido.

La muerte de William Chapman conmocionó a quienes visitaban el Yorkshire Wildlife Park, un parque de animales ubicado cerca de Doncaster, en Inglaterra. El joven murió después de ingresar al área restringida de los tigres y ser atacado por uno de los ejemplares que viven en el establecimiento.

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre. Según informó la Policía de South Yorkshire, los agentes recibieron un aviso a las 13.35, hora local, y acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento del joven.

Chapman había descendido desde una pasarela habilitada para los visitantes hacia el sector reservado para los animales. El tigre involucrado en el ataque fue identificado como Altai, un ejemplar de tigre de Amur, una subespecie en peligro de extinción.

Mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio, las autoridades del parque confirmaron que el animal no será sacrificado.

Cómo ocurrió el ataque en el Yorkshire Wildlife Park

El episodio tuvo lugar en el recinto de los tigres de Amur, una zona del parque diseñada para alojar a estos felinos. De acuerdo con los testimonios recogidos por medios británicos, varios visitantes presenciaron lo ocurrido desde una pasarela elevada.

Una de ellas fue Ella Ford, de 24 años, quien estaba filmando al tigre cuando advirtió que el joven trepaba hacia las barreras que separan al público del recinto. Según relató, una mujer que se encontraba cerca intentó hablar con Chapman, pero no consiguió que desistiera de su accionar.

Ford describió que el joven descendió hasta el sector donde estaba el animal y permaneció allí. Poco después, el tigre lo atacó. La testigo calculó que entre 15 y 20 personas se encontraban en las inmediaciones en ese momento.

Otros visitantes también señalaron que habían visto al joven cerca del recinto minutos antes del hecho. La Policía pidió que no se compartieran en redes sociales los videos sensibles del ataque, que comenzaron a circular después de la tragedia.

El parque confirmó que Altai no será sacrificado

Tras el fallecimiento, el Yorkshire Wildlife Park difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares de Chapman y confirmó que Altai permanece sano y salvo y no será sacrificado.

El establecimiento también informó que cerró sus puertas el domingo para brindar apoyo al personal afectado por lo ocurrido.

El recinto conocido como Land of the Tigers fue inaugurado en 2011 y ocupa aproximadamente 0,4 hectáreas especialmente acondicionadas para alojar a tigres de Amur. Esta subespecie se encuentra amenazada y, según los datos citados en la información difundida, quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

El parque, que abrió en 2009, está ubicado a unos 280 kilómetros al norte de Londres.

Por su parte, la Fundación Born Free, organización dedicada a la protección de los animales, reclamó una revisión urgente para determinar cómo el joven logró ingresar al área restringida y qué sucedió después.

La familia de William Chapman habló sobre su salud mental

En una declaración difundida el martes, los familiares de Chapman confirmaron que el joven padecía una enfermedad mental grave desde hacía varios años y que tomaba medicación fuerte.

Sus allegados señalaron que será el forense quien deberá determinar si esa condición tuvo alguna relación con las circunstancias de su muerte. También pidieron que se respete el proceso de investigación y que no se adelanten conclusiones.

En el comunicado, describieron a William como un joven inteligente, afectuoso y querido por su familia.

Además, manifestaron su preocupación por la difusión de imágenes y contenidos que consideraron ofensivos, y advirtieron que esa exposición les está causando un sufrimiento adicional en un momento de extrema vulnerabilidad.

La familia pidió privacidad mientras las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Quién era el joven que murió en el zoológico

Chapman había sido alumno de la Jackie Palmer Stage School, en High Wycombe, y durante su infancia participó en producciones televisivas de la BBC y de ITV.

El día del incidente había visitado el parque solo. Según los testimonios difundidos, descendió desde la plataforma habilitada para los visitantes hasta el sector restringido donde se encontraba Altai.

Una grabación realizada con un teléfono celular, que se cree pertenecía al joven, mostró parte del interior del recinto y su acercamiento al tigre. El perfil de redes sociales donde se publicó el material fue eliminado posteriormente.

La Policía mantiene abierta la investigación para reconstruir con precisión cómo se desarrolló el episodio y establecer las circunstancias que llevaron al joven a ingresar en esa zona.