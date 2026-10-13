Zona Fría en Mendoza: qué pasará con la factura de gas y quiénes podrán mantener el subsidio

La nueva ley reduce el alcance territorial del régimen de Zona Fría y deja a Malargüe como el único departamento mendocino que conservará ese beneficio por ubicación geográfica. Los usuarios de otras zonas podrían pagar más, aunque algunos hogares podrán acceder a una bonificación adicional si cumplen los requisitos de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La modificación del régimen de Zona Fría en Mendoza ya fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación y cambia las condiciones de acceso al descuento en las facturas de gas. Con la entrada en vigencia de la Ley 27.828, el beneficio territorial queda limitado a determinadas regiones del país y al departamento de Malargüe, mientras que el resto de la provincia deja de estar incluido por ese criterio.

El cambio genera dudas entre los usuarios de Ecogas, especialmente sobre cuánto podría aumentar la boleta, qué ocurrirá con los hogares que ya reciben asistencia estatal y cómo consultar si mantienen el subsidio.

La reforma no implica que todos los usuarios vayan a pagar el mismo importe. El resultado dependerá del consumo, la tarifa correspondiente y la eventual inclusión del hogar en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Qué cambia con la nueva ley de Zona Fría en Mendoza

La Ley 27.828 modifica el alcance del régimen que se había ampliado en 2021. A partir de la nueva normativa, los beneficios territoriales se mantienen para la región patagónica, el departamento de Malargüe y la región de la Puna, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación.

En Mendoza, esto significa que Malargüe será el único departamento que conservará el beneficio por su ubicación geográfica. Los usuarios residenciales del resto de la provincia ya no estarán incluidos en ese esquema territorial general.

La reforma también establece una bonificación adicional por Zona Fría para determinados hogares que estén incorporados a los Subsidios Energéticos Focalizados y cumplan los requisitos geográficos y socioeconómicos establecidos.

Por eso, perder el beneficio territorial no significa necesariamente que todos los hogares queden sin asistencia para pagar el gas.

Cuánto podría aumentar la factura de gas en Mendoza

Una de las principales dudas es cuánto más tendrán que pagar los hogares que dejen de recibir el descuento.

La pérdida de la bonificación puede elevar el importe de la factura, pero no existe un porcentaje único que permita calcular el aumento para todos los usuarios. El impacto dependerá de la composición de la boleta, el consumo registrado, la categoría tarifaria y los subsidios que conserve cada hogar. En promedio, las consultoras estimaron que el aumento podría ser del 30%.

Quiénes podrán conservar una bonificación por Zona Fría

Aunque el beneficio territorial se restringe, la ley contempla una bonificación adicional por Zona Fría para determinados hogares que estén inscriptos en los Subsidios Energéticos Focalizados.

Para acceder a esa ayuda, los usuarios deben cumplir los criterios socioeconómicos establecidos y residir en las subzonas bioambientales contempladas por la normativa. La bonificación se aplica sobre los consumos base definidos para el régimen y no equivale necesariamente a un descuento sobre el total de la factura.

Entre los hogares que pueden quedar alcanzados se encuentran:

Familias cuyos ingresos netos conjuntos no superen el límite establecido por la normativa. Es decir, con ingresos de hasta $4.816.491.

Hogares con un integrante que tenga un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Familias con una persona que cobre una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas.

Hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujetos a la evaluación prevista por el régimen.

Podés solicitar el subsidio desde acá.

Cómo consultar si tenés subsidios de gas en Mendoza

Los usuarios pueden verificar si están alcanzados por los Subsidios Energéticos Focalizados a través de los canales oficiales habilitados. También es posible consultar el estado de la solicitud mediante los canales nacionales habilitados, incluida la aplicación Mi Argentina.

Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a realizar la inscripción únicamente por ese motivo, según la información oficial del régimen. Sin embargo, deben verificar si continúan figurando como beneficiarios.