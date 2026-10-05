Video: un camionero cruzó la doble línea amarilla en una curva y obligó a otro vehículo a ir por la banquina en Alta Montaña

Un camionero realizó una peligrosa maniobra al cruzar la doble línea amarilla en una curva de la Ruta 7, a la salida de Uspallata, y obligó a un vehículo que venía de frente a circular por la banquina para evitar un choque. El hecho quedó registrado en video y ocurre mientras Mendoza pone en marcha Modo Testigo para reportar conductas de riesgo vial.

Un camionero realizó una peligrosa maniobra sobre la Ruta 7, a la salida de Uspallata, y obligó a un vehículo que circulaba en sentido contrario a desplazarse hacia la banquina para evitar un choque frontal.

El hecho ocurrió durante este fin de semana en la zona del Cerro Amarillo y quedó registrado en un video. En las imágenes se observa cómo el camión invade el carril contrario al atravesar una curva, pese a la presencia de doble línea amarilla que prohíbe el sobrepaso.

La maniobra generó una situación de extremo riesgo para el conductor que avanzaba en sentido contrario. Ante la presencia del camión sobre su carril, el vehículo tuvo que desplazarse hacia la banquina para evitar una colisión.

Modo Testigo: cómo denunciar maniobras peligrosas en Mendoza

El caso también se conoce en momentos en que el Gobierno de Mendoza avanza con la implementación de Modo Testigo, una herramienta prevista en la Ley 9701, que incorporó el artículo 120 bis a la Ley Provincial de Tránsito 9024.

El sistema busca ampliar la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial mediante el envío de fotografías y videos que registren conductas de riesgo en la vía pública.

La primera etapa de implementación tiene carácter preventivo y educativo. Para ello, se habilitó un canal oficial de WhatsApp para recibir registros ciudadanos mientras continúa el desarrollo tecnológico que permitirá integrar la herramienta a la aplicación Mendoza × Mí.

Los ciudadanos pueden enviar fotografías y videos al 261 5559592, disponible las 24 horas, para comunicar situaciones observadas en la vía pública que representen un riesgo para la circulación.