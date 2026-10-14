Video: la increíble nevada en Tupungato en pleno octubre

Un video que compartieron vecinos de La Carrera muestra como está todo cubierto de blanco. Las nevadas continuarán durante la semana.

El Súperniño está instalado en la provincia. Si bien todos esperan el fenómeno en forma de precipitaciones, las nevadas que vive la cordillera y la precordillera también tienen que ver con el fenómeno. Es así que en pleno octubre en zonas precordillerana se puede ver un monumental manto blanco. Para este miércoles, vecinos de La Carrera en Tupungato compartieron un video de como la nieve mantiene decorado el lugar.

La inestabilidad afecta este miércoles a sectores de Mendoza, con precipitaciones débiles en el llano y nevadas en zonas de precordillera. El pronóstico anticipa una mejora durante la tarde, pero las condiciones volverán a desmejorar hacia el viernes, cuando se esperan nuevas precipitaciones en la cordillera.

La nieve comenzó a hacerse presente en sectores de precordillera, en una jornada marcada por el frío y la inestabilidad meteorológica en Mendoza. Mientras tanto, se registran lluvias débiles en distintos puntos de la provincia, especialmente en las zonas Norte, Este y Sur, además de sectores del Gran Mendoza y el Valle de Uco.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Provincial de Defensa Civil, las precipitaciones podrían mantenerse durante la mañana de este miércoles 14 de octubre y prolongarse durante algunas horas más en el Sur provincial. Se espera que las condiciones comiencen a mejorar a partir de las 16, aunque en Malargüe las precipitaciones podrían continuar después de las 18.

La temperatura máxima promedio en el llano será de 16°, con mínimas de entre 6° y 7° en gran parte de la provincia. En Malargüe, en tanto, la mínima prevista es de 4°.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Para este jueves 15 de octubre se espera una mañana parcialmente nublada en el llano, con mayor cobertura de nubes en el Sur y el Valle de Uco. Desde las 15 aumentará la nubosidad en la Zona Este y, durante la noche, el cielo estará nublado en toda la provincia. No se descartan lloviznas aisladas.

En la cordillera se prevé nubosidad en el sector norte, con posibilidad de que se extienda a toda la zona durante la noche, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Las temperaturas tendrán un leve ascenso, con máximas de entre 17° y 18°. Las mínimas rondarán los 8° y 9° en gran parte del territorio provincial, mientras que en Malargüe se ubicarán entre 4° y 5°.

El viernes volverían las precipitaciones en la cordillera

El pronóstico para el viernes 16 de octubre anticipa una nueva jornada con abundante nubosidad en Mendoza. Desde el mediodía se espera un aumento de las nubes en el Valle de Uco y, a partir de las 14, el cielo estará nublado en Malargüe y el Gran Mendoza, con posterior extensión hacia las zonas Sur y Este.

En Malargüe podrían registrarse precipitaciones débiles desde las 20.

En alta montaña, en tanto, se prevé cielo nublado durante toda la jornada y el regreso de las precipitaciones débiles a partir de las 16. Comenzarían en el sector norte de la cordillera y luego se extenderían hacia las zonas central y sur.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 17° y 18°, con una mínima de 4° en Malargüe y de 9° en el resto de la provincia.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica ante la evolución de las condiciones del tiempo en Mendoza.