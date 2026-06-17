Video: hicieron un boquete y robaron un taller de RTO en Las Heras

Delincuentes ingresaron de madrugada a una planta de Revisión Técnica Obligatoria ubicada sobre el Acceso Norte. Se llevaron computadoras, una impresora y otros elementos de valor. Los propietarios aseguran que ya sufrieron numerosos hechos de inseguridad en los últimos años.

La inseguridad volvió a golpear a una empresa de Las Heras. Durante la madrugada del lunes, delincuentes ingresaron a un taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) tras realizar un boquete en una pared y se llevaron equipamiento informático y otros elementos de valor.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y generó preocupación entre los propietarios, quienes aseguran que vienen siendo víctimas de robos de manera reiterada desde hace varios años.

Según relataron los responsables del establecimiento, los ladrones aprovecharon la oscuridad de la madrugada para ingresar al predio. Para acceder a una de las oficinas principales, rompieron una pared y lograron evitar los sistemas de alarma instalados en el lugar.

Una vez dentro, sustrajeron computadoras, una impresora y diversos objetos de valor. Además, provocaron importantes daños materiales en las instalaciones.

Los propietarios explicaron que los delincuentes parecían conocer la distribución interna del edificio y las medidas de seguridad existentes. “Sabían dónde estaban las cámaras y los sensores de movimiento. Incluso se desplazaban arrastrándose para evitar ser detectados mientras buscaban los elementos que querían llevarse”, señalaron.

Los dueños denuncian robos constantes

La situación generó indignación entre las víctimas, que afirman atravesar una problemática que se repite desde hace años.

De acuerdo con su testimonio, no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de episodios de inseguridad que afectan tanto a su empresa como a otros establecimientos ubicados sobre la lateral este del Acceso Norte.

Los responsables del taller aseguraron que anteriormente los delincuentes habían provocado destrozos en sectores destinados a los clientes, como los sanitarios, y que en esta oportunidad avanzaron directamente contra las oficinas administrativas.

Pese a contar con cámaras de vigilancia, sistemas de alarma, concertinas y otras medidas de protección, los propietarios sostienen que continúan siendo blanco de los delincuentes.

Según indicaron, al menos tres personas habrían participado del robo y sospechan que los autores conocen perfectamente los movimientos de la zona. La sensación predominante, remarcan, es de impotencia y vulnerabilidad.

Uno de los dueños contó que se mudó desde Buenos Aires buscando una vida más tranquila en Mendoza, pero que en los últimos años la realidad fue muy distinta.

“Es un juego constante entre el gato y el ratón. Entran cuando encuentran una oportunidad, se llevan lo que pueden y además hacen destrozos. La inseguridad ya se volvió una preocupación permanente”, expresó.