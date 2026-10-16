Video: el peligroso socavón que se formó por las lluvias en el carril Godoy Cruz de Guaymallén

Las intensas lluvias provocaron daños en un puente ubicado a la altura del canal Pescara, en la zona de Buenanueva. El corte está previsto entre las 9 y las 18, por lo que los conductores deberán utilizar caminos alternativos y circular con precaución.

Las lluvias que afectan a Mendoza provocaron un socavón en un puente sobre el carril Godoy Cruz, en el cruce con el canal Pescara, en Guaymallén. El daño se registró en la zona de Buena Nueva, entre el carril Sánchez y Antonelli, donde parte de los costados de la estructura cedió y el guardarraíl quedó doblado.

Ante esta situación, se anunció un corte de tránsito entre las 9 y las 18 de este viernes para realizar trabajos en el sector y evitar riesgos para quienes circulan por el lugar.

Durante la mañana, mientras continuaba lloviendo, los vehículos seguían pasando por la zona, algunos a una velocidad elevada, pese al peligro que representa el pozo formado junto al puente.

Cómo circular por los caminos alternativos

El corte afectará a quienes transitan habitualmente por este sector de Buena Nueva, una zona de características rurales que registra circulación de vehículos particulares y colectivos, además de encontrarse allí el control de la línea 120.

Para evitar el tramo afectado, se establecieron recorridos alternativos según el sentido de circulación:

De oeste a este: deberán girar por el carril Sánchez hacia el norte hasta Buena Nueva y continuar hacia el oeste por Antonelli para retomar el recorrido hacia Godoy Cruz.

deberán girar por el carril Sánchez hacia el norte hasta Buena Nueva y continuar hacia el oeste por Antonelli para retomar el recorrido hacia Godoy Cruz. De este a oeste: deberán girar por Antonelli hacia el norte y luego continuar por Sánchez para retomar el camino hacia Godoy Cruz.

Las autoridades recomendaron respetar las indicaciones de tránsito y circular con precaución, especialmente por las condiciones del camino y la presencia de agua.

El socavón y los daños en los laterales del puente representan un riesgo para los conductores, por lo que se espera que el corte permita avanzar con las intervenciones necesarias en el sector.