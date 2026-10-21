Video: así quedó el tramo de “Los caracoles” en el camino a Chile afectado por la avalancha

Una avalancha en la zona de los caracoles obligó a cerrar nuevamente el Paso Cristo Redentor, poco después de la habilitación parcial para camiones. El corte es preventivo en ambos lados de la frontera y, por el momento, no se reportaron heridos ni vehículos dañados.

El Paso Internacional Cristo Redentor volvió a quedar cerrado este miércoles luego de que se produjera una avalancha en la alta montaña, a la altura del cobertizo N.º 5, conocido como Los Japoneses, en medio de los caracoles de la ruta que conecta Mendoza con Chile.

Un camionero que quedó varado en el lugar, compartió el video de cómo quedó la ruta y además de como las máquinas viales ya están trabajando para despejar el lugar.

La novedad se conoció después de que se habilitara parcialmente el corredor internacional para el tránsito de camiones. Sin embargo, el desprendimiento de material obligó a interrumpir nuevamente la circulación por razones de seguridad.

Según informó Pablo Tijeras, coordinador de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, el aviso llegó cerca de las 12.40 desde el lado chileno hacia las autoridades argentinas. A partir de esa comunicación, se dispuso un corte preventivo en ambos extremos del paso fronterizo.

Dónde se produjo la avalancha en el Paso Cristo Redentor

El incidente ocurrió en el sector del cobertizo N.º 5, denominado Los Japoneses, ubicado en la zona de los caracoles trasandinos, sobre el trazado que conduce al complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile.

La caída de material dejó obstruida la circulación, por lo que las autoridades resolvieron suspender el tránsito hasta nuevo aviso. La medida alcanza tanto al sector de Las Cuevas, del lado argentino, como al territorio chileno.

Hasta el último reporte disponible, no había información confirmada sobre vehículos dañados ni personas heridas como consecuencia de la avalancha. Las autoridades aguardaban el relevamiento de los equipos que se trasladaron hasta el sector afectado.

La prioridad es verificar el estado de la infraestructura y las condiciones de seguridad antes de permitir que se reanude la circulación por el corredor internacional.

El Paso Cristo Redentor quedó cerrado hasta nuevo aviso

El corte se produjo poco después de que se anunciara una habilitación parcial para camiones, en el marco de la operatoria escalonada prevista para normalizar el tránsito entre Argentina y Chile.

Con la nueva avalancha, la circulación quedó suspendida hasta nuevo aviso. La reapertura dependerá de la evaluación que realicen los equipos técnicos y de que estén dadas las condiciones para transitar de manera segura.