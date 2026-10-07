Video: así fue el traslado urgente de un corazón desde el aeropuerto hacia el Hospital Italiano

Un despliegue sanitario y policial en Mendoza permitió que un órgano vital llegara desde Rosario hasta Guaymallén en menos de una hora, en un operativo donde la coordinación y la rapidez fueron determinantes para salvar una vida.

La mañana del miércoles 7 de octubre estuvo marcada en Mendoza por un operativo de alta complejidad que tuvo como objetivo garantizar el traslado de un corazón donado desde el aeropuerto internacional El Plumerillo hasta el Hospital Italiano de Guaymallén. El órgano había llegado desde Rosario y debía ser implantado en un paciente que aguardaba la intervención.

El procedimiento comenzó cerca de las 8 y movilizó a la Policía de Mendoza, agentes de tránsito de Capital, Las Heras y Guaymallén, además de personal sanitario especializado. La ambulancia que transportaba el corazón fue escoltada por móviles que despejaron el camino en arterias clave como el Acceso Norte, la Costanera, el Nudo Vial y el Acceso Este, hasta llegar al hospital en San José.

La rapidez fue esencial: un corazón fuera del cuerpo humano dispone de un tiempo de viabilidad muy limitado. Por eso, el traslado se realizó bajo estrictos protocolos, con el órgano preservado en una caja especial con soluciones frías y estériles que garantizan sus condiciones óptimas.

El despliegue sorprendió a los conductores que circulaban por las rutas, quienes cedieron el paso al operativo. Este tipo de acciones no solo reflejan la capacidad de respuesta del sistema sanitario y de seguridad provincial, sino que también ponen en evidencia la importancia de la donación de órganos como política pública.

En Argentina, el proceso está regulado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), lo que asegura transparencia y trazabilidad. La participación de múltiples instituciones en cada etapa impide prácticas ilegales como el tráfico de órganos y refuerza la confianza social en el sistema.

El caso de Mendoza se suma a otros operativos similares realizados en distintas provincias, donde la coordinación interjurisdiccional resulta clave para salvar vidas.

La donación y el trasplante son actos que trascienden lo individual y se convierten en un símbolo de solidaridad social. Cada operativo exitoso recuerda que detrás de la logística y la técnica hay una vida que puede continuar gracias a la decisión altruista de donar.