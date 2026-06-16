Una mujer fue atropellada en el Nudo Vial y el auto terminó chocando contra un colectivo

El accidente ocurrió este martes por la mañana en el cruce del Acceso Este y Costanera. Una mujer fue atropellada por un auto que luego perdió el control y chocó contra un colectivo de la línea 800, provocando demoras y un importante operativo de emergencia en el Nudo Vial.

Una mujer resultó herida este martes por la mañana luego de ser atropellada por un automóvil en el Nudo Vial, en una zona de intenso tránsito del Gran Mendoza. El hecho ocurrió en la intersección del Acceso Este y Costanera, donde además el vehículo involucrado terminó impactando contra un colectivo del transporte público.

Según informó la Policía de Mendoza, el siniestro vial se registró cerca de las 11.20 y quedó bajo la intervención de efectivos de la Comisaría 25. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un accidente en el lugar, lo que motivó el rápido arribo de personal policial y sanitario.

Por causas que aún son materia de investigación, un Ford Focus negro embistió a una peatona que se encontraba en la zona. Tras el impacto, el conductor perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra una unidad de la línea 800 de colectivos, generando preocupación entre automovilistas y transeúntes.

La mujer atropellada quedó tendida sobre la carpeta asfáltica, aunque permanecía consciente al momento de recibir asistencia. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajó en el lugar para brindarle las primeras atenciones médicas y determinar la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima ni precisaron oficialmente su estado de salud.

El accidente provocó importantes demoras vehiculares en uno de los principales accesos al Gran Mendoza, mientras policías y equipos de emergencia realizaban peritajes y tareas de asistencia en el lugar.

Ahora, la investigación busca establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes en el siniestro.