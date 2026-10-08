Un perro detectó ocho celulares escondidos en un freezer que intentaban ingresar a la cárcel de Almafuerte

Ibra, un perro detector de la División Canes del Servicio Penitenciario de Mendoza, realizó una marcación positiva durante un control de ingreso y permitió descubrir ocho teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos ocultos en el motor de un freezer.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando personal de la División Visita y Conserjería realizaba los controles habituales a un visitante de una persona privada de libertad alojada en el Módulo 6, Ala 2 del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte. Durante la inspección, Ibra, integrante de la División Canes, marcó un freezer que tenía ocultos celulares.

La señal del animal llevó a los agentes a profundizar la requisa del artefacto. Al revisar el sector del motor del freezer, encontraron varios dispositivos electrónicos que habían sido ocultados en ese lugar.

Qué encontraron dentro del freezer

La requisa permitió secuestrar un total de ocho teléfonos celulares, además de otros elementos tecnológicos.

Entre los objetos encontrados había:

Ocho teléfonos celulares .

. Un módem USB WiFi Altanet 4G con chipera SIM.

con chipera SIM. Otro módem USB WiFi con chipera SIM y sin tarjeta SIM.

con chipera SIM y sin tarjeta SIM. Un cable USB negro .

. Cuatro números IMEI correspondientes a los dispositivos detectados.

Según la información oficial, los elementos encontrados presuntamente estaban destinados a personas privadas de libertad. Tras el hallazgo, se realizaron las actuaciones correspondientes y el caso quedó sujeto a las medidas que determine la autoridad competente.

El operativo ocurrió durante un control de ingreso a Almafuerte

El procedimiento se llevó adelante como parte de los controles de seguridad que se realizan sobre las personas, pertenencias y elementos que ingresan a los establecimientos penitenciarios. En este caso, la marcación de Ibra permitió detectar un compartimento que, a simple vista, no había permitido advertir la presencia de los dispositivos.

La intervención del can fue determinante para orientar la requisa hacia una zona específica del artefacto y finalmente encontrar los teléfonos y demás elementos electrónicos. Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza remarcaron la importancia de mantener controles preventivos y exhaustivos para evitar el ingreso de objetos no autorizados.

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Ibra está entrenado para detectar dispositivos electrónicos

El caso tiene además una particularidad: Ibra no realiza solamente tareas vinculadas con la detección de sustancias.

El can está especializado en la detección de dispositivos tecnológicos, una disciplina que utiliza el olfato de los perros para identificar olores asociados a distintos componentes electrónicos.

Este tipo de entrenamiento amplía las posibilidades de los canes de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios y permite utilizar sus capacidades para localizar elementos que pueden resultar difíciles de detectar mediante una inspección convencional.

La preparación de los animales se realiza en la Base K-9 del Servicio Penitenciario de Mendoza. El entrenamiento combina distintos recursos, entre ellos la obediencia básica, la estimulación del instinto de búsqueda y la asociación con olores específicos.

A partir de ese proceso, los perros aprenden a identificar determinados olores y realizar una marcación cuando encuentran un elemento relacionado con ellos. En el caso de Ibra, esta preparación está orientada a la detección de dispositivos electrónicos, lo que permite sumar una herramienta específica a los controles penitenciarios.