Un hombre de 53 años murió tras chocar en su moto contra un guardarraíl en Palmira

La víctima murió tras perder el control de su motocicleta, chocar contra el cordón y luego impactar contra un guardarraíl en una rotonda de Palmira.

Un hombre de 53 años falleció este miércoles por la noche luego de protagonizar un accidente vial en la zona de Variante y Carril Chimbas, en Palmira, San Martín.

El siniestro ocurrió cerca de las 23:30, cuando el motociclista circulaba en una Kawasaki Versys por carril Chimbas hacia el norte. Al llegar al inicio de una rotonda, por causas que son investigadas, habría impactado contra el cordón.

Como consecuencia del impacto, el conductor perdió el dominio de la motocicleta y posteriormente chocó contra el guardarraíl. El hombre quedó sobre la calzada, mientras que la moto terminó dentro del canal ubicado en el centro de la rotonda.

Cuando llegó el personal policial, el motociclista se encontraba sin signos vitales y se constató su fallecimiento.

Por disposición del Ayudante Fiscal, se realizaron las actuaciones correspondientes, con intervención de la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica.