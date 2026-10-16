Tragedia en Mendoza: un nene de 5 años murió atropellado cuando su padre hacía marcha atrás

El hecho ocurrió en una finca del departamento de Junín. Según las primeras averiguaciones, el pequeño viajaba en la caja de una Peugeot 504 cuando cayó mientras el vehículo hacía marcha atrás y fue embestido por el mismo rodado.

Un niño de 5 años murió en un trágico accidente en Junín luego de caer de la caja de una camioneta y ser atropellado por el mismo vehículo que conducía su padre. El episodio ocurrió en una finca del departamento y terminó con el fallecimiento del pequeño en el Hospital Perrupato, adonde había sido trasladado de urgencia en un vehículo particular.

El caso salió a la luz tras un llamado a la línea de emergencias 911, que alertó sobre un menor atropellado. A partir de la comunicación, se dispuso el desplazamiento de personal policial hasta el lugar.

Cuando los efectivos llegaron, fueron informados de que el niño ya había sido llevado al Hospital Perrupato, donde el médico de guardia constató su fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, el menor viajaba en la parte trasera de una camioneta Peugeot 504. Por motivos que se investigan, el conductor comenzó a realizar una maniobra marcha atrás y, en esas circunstancias, el niño cayó de la camioneta.

En ese momento, por razones que todavía deben determinarse, el pequeño fue alcanzado por el mismo rodado.

Investigan las circunstancias de la muerte del niño

Tras el hecho, se presentó en el lugar el ayudante fiscal de turno, quien dispuso la intervención de Policía Científica y la realización de las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La investigación deberá determinar cómo se produjo la caída del menor y precisar las circunstancias de la maniobra de la camioneta.