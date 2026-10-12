Tragedia en Luján de Cuyo: un hombre de 36 años murió tras chocar contra un árbol en la Ruta 15

El conductor quedó atrapado dentro de su vehículo y murió en el lugar. Bomberos Voluntarios trabajaron para rescatarlo y la Policía Científica investiga las causas del choque.

Un hombre de 36 años murió durante la madrugada de este lunes en Luján de Cuyo, luego de protagonizar un siniestro vial en solitario sobre la Ruta 15. Por motivos que todavía se investigan, perdió el dominio del vehículo que conducía e impactó contra un árbol ubicado al costado del camino.

El accidente ocurrió cerca de la 1.10, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta 15, antes de llegar a la intersección con la Ruta 7. Tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un posible conductor atrapado, se desplegó un operativo de emergencia con personal policial, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y Bomberos Voluntarios de Luján.

La víctima fue identificada por sus iniciales como M. Z.. Pese a las tareas de rescate, el profesional médico que llegó al lugar constató su fallecimiento.

Cómo ocurrió el accidente fatal en la Ruta 15

De acuerdo con la información policial, el hombre conducía una Fiat Strada por la Ruta 15 en dirección de norte a sur. Al llegar al kilómetro 25, por causas que aún deben establecerse, perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol ubicado sobre el costado este de la ruta.

La violencia del impacto provocó que el conductor quedara atrapado entre los hierros del habitáculo, por lo que fue necesario desplegar un operativo para poder retirarlo del rodado.

Tras el aviso recibido a través del 911, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) coordinó el desplazamiento de efectivos policiales, una ambulancia del SEC y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para extraer al conductor del vehículo siniestrado. Sin embargo, una vez que el médico de la ambulancia interna 133 pudo asistirlo, constató que ya había fallecido.

El operativo también contó con la intervención de personal de Tránsito municipal, que trabajó en la zona junto con los efectivos policiales.

En el lugar del accidente trabajó Policía Científica, que realizó las tareas correspondientes para relevar la escena y aportar elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió el siniestro.

Por el momento, no se informaron las causas que llevaron al conductor a perder el dominio de la camioneta. La mecánica del choque continúa bajo investigación.