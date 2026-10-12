“Toda ayuda significa muchísimo para mí”: un mendocino busca cumplir su sueño de jugar el Mundial de Fútbol de Talla Baja

Matías Vera, oriundo de Rodeo del Medio, fue convocado para representar al país en el Mundial de Fútbol de Talla Baja que se disputará en Marruecos del 20 al 30 de noviembre. Para viajar necesita reunir el dinero de los pasajes y lanzó una campaña solidaria para poder cumplir su sueño.

El sueño de Matías Vera, un adolescente mendocino de 17 años, está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Después de años de entrenamientos y esfuerzo, recibió una convocatoria para integrar la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja y disputar el Mundial que se jugará en Marruecos en noviembre.

Sin embargo, antes de ponerse la camiseta celeste y blanca, Matías debe superar un desafío que va más allá de lo deportivo: conseguir el dinero necesario para viajar. Junto con su familia, inició una campaña solidaria para reunir los fondos que le permitan representar a Mendoza y al país en la competencia internacional.

El sueño de Matías Vera: jugar el Mundial con la Selección Argentina

Matías vive en Rodeo del Medio, en Maipú, cursa cuarto año de la secundaria en la escuela Arquitecto Carlos Thays, de Beltrán, y encuentra en el fútbol una de sus grandes pasiones.

Desde chico persigue el mismo objetivo: llegar a la Selección Argentina. Actualmente entrena en la escuelita de fútbol Cristo Rey, en Villa Nueva, donde continúa preparándose para crecer como jugador.

La convocatoria para disputar el Mundial de Fútbol de Talla Baja representa un paso enorme en ese camino. Además, es el único mendocino incluido en la lista de convocados para la competencia.

“Es un orgullo, una emoción enorme. Saber que pude entrar entre los convocados y que voy a representar a Mendoza y a Argentina es algo muy lindo”, expresó el adolescente. La noticia también fue recibida con alegría por su familia, sus compañeros y sus amigos, que lo acompañan en el desafío de conseguir los recursos para concretar el viaje.

Aunque esta será su primera participación en un Mundial, Matías ya recibió tres convocatorias para integrar la Selección Argentina de Talla Baja. Hasta ahora, sin embargo, todavía no pudo disputar un partido oficial con el equipo.

Los entrenamientos y encuentros preparatorios se realizan en distintas provincias, mientras el plantel se organiza para llegar en las mejores condiciones a la competencia internacional.

Antes de viajar a Marruecos, Matías deberá trasladarse a Buenos Aires entre el 13 y el 17 de noviembre para participar de las actividades previas a la partida. Después llegará el momento de emprender el viaje y cumplir el objetivo por el que trabaja desde hace años: jugar con la camiseta argentina en un torneo mundial.

Cómo ayudar a Matías a viajar al Mundial de Marruecos

El principal obstáculo que enfrenta Matías es económico. La familia necesita reunir el dinero para los pasajes aéreos de ida y vuelta del adolescente y del adulto que debe acompañarlo.

Por eso, comenzó a buscar sponsors, empresas, comercios, emprendimientos y particulares que puedan colaborar con la campaña. También está organizando rifas y otras iniciativas para acercarse al monto necesario.

El objetivo es reunir los fondos a tiempo para que Matías pueda cumplir con las actividades previas y viajar a Marruecos para disputar el Mundial. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al siguiente alias: mati.vera.16

Matías sabe que todavía tiene un camino por recorrer para alcanzar la meta, pero confía en el acompañamiento de quienes quieran sumarse a su sueño. “Toda ayuda, por más pequeña que sea, significa muchísimo para mí. Estoy muy agradecido con cada persona que se sume, comparta mi campaña o me acompañe en este camino”, expresó.

Argentina buscará defender el título en Marruecos

El Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026 se disputará entre el 20 y el 30 de noviembre en Marruecos. La competencia se realiza cada tres años y esta será su segunda edición. El torneo anterior se jugó en Argentina, en 2023, y el seleccionado nacional se consagró campeón.

De esta manera, Matías y sus compañeros tendrán la oportunidad de representar al país en una competencia en la que la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en casa.

Para el joven mendocino, formar parte del plantel significa mucho más que una convocatoria deportiva: es la posibilidad de representar a su provincia y llevar la bandera argentina a un escenario internacional.