Suspenden las clases presenciales por el viento Zonda este viernes: en qué zonas

La Dirección General de Escuelas confirmó la extensión de la suspensión de clases presenciales en una localidad de Mendoza debido a las condiciones meteorológicas. Las actividades deberán continuar de manera virtual.

Las intensas condiciones climáticas provocadas por el viento Zonda obligaron a las autoridades educativas de Mendoza a tomar nuevas medidas para resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar. La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 12 de junio se mantendrá la suspensión de las clases presenciales en el turno vespertino y nocturno debido a los pronósticos que anticipan fuertes ráfagas en la zona cordillerana.

Mendoza: en qué lugar se suspendieron las clases presenciales

Según comunicó la DGE, la medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas de Uspallata, en el departamento de Las Heras. La suspensión, que inicialmente afectaba parte de la jornada, fue extendida también a los turnos vespertino y nocturno ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas. La decisión fue tomada siguiendo las recomendaciones emitidas por Defensa Civil, organismo que monitorea la evolución del fenómeno climático en la provincia.

Desde el organismo educativo indicaron que las actividades deberán desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, garantizando la continuidad pedagógica mientras dure la medida preventiva.

Qué pasará en el resto de Mendoza

La DGE aclaró que el servicio educativo se desarrolla con total normalidad en el resto del territorio provincial.

De esta manera, las escuelas ubicadas fuera de Uspallata mantendrán las clases presenciales habituales en todos sus turnos, ya que las condiciones meteorológicas no representan riesgos que justifiquen modificaciones en la actividad escolar.