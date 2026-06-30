“Solo pude rezar para que no fuera más grave”: cómo están las dos mujeres atropelladas en Guaymallén

Las dos mujeres ya recibieron el alta médica y continúan la recuperación en su casa. El conductor de una camioneta embistió a la mujer de 45 años y a una menor de 15, escapó del lugar sin asistirlas y fue detenido por la Policía. Los vecinos reclaman obras urgentes para evitar nuevas tragedias.

Las dos mujeres que fueron atropelladas en Guaymallén por una camioneta mientras caminaban por la calle evolucionan favorablemente y ya se encuentran en su domicilio. El hecho ocurrió el lunes por la mañana sobre calle Ángel Rodríguez, en Guaymallén, cuando una Toyota Hilux se salió de la calzada y las embistió mientras caminaban por la calle. Tras el impacto, el conductor escapó sin prestar ayuda, aunque fue localizado y detenido minutos más tarde.

Mientras avanza la investigación judicial para determinar las responsabilidades del automovilista, familiares y vecinos volvieron a reclamar medidas de seguridad vial en una zona donde, aseguran, la falta de veredas y el exceso de velocidad representan un riesgo permanente.

Cómo están las dos mujeres atropelladas en Guaymallén

Las víctimas son una mujer y su hija adolescente de 15, quienes caminaban por la zona luego de realizar unas compras cuando fueron sorprendidas por la camioneta.

El esposo de la mujer y padre de la menor contó que ambas ya recibieron el alta médica, aunque la madre continúa con reposo absoluto debido a las lesiones sufridas durante el impacto.

“Cuando me avisaron lo que había pasado, lo único que pude hacer fue caer de rodillas y rezar para que no fuera algo más grave”, relató emocionado. También destacó que, pese a la violencia del choque, ninguna de las dos sufrió fracturas ni heridas que comprometieran su vida.

Según explicó, la adolescente recibió un impacto menor y evoluciona favorablemente, mientras que su esposa permanece bajo control médico y deberá continuar varios días de recuperación.

El conductor escapó y fue detenido tras un operativo

El accidente ocurrió alrededor de las 10:40 del lunes. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor de una Toyota Hilux perdió el control del vehículo, se desplazó hacia la banquina e impactó contra las dos peatones. Lejos de detenerse para asistirlas, el automovilista continuó su marcha y abandonó el lugar.

Sin embargo, varios vecinos que presenciaron el hecho comenzaron a seguir la camioneta y lograron interceptarla a pocos kilómetros. Posteriormente dieron aviso a la Policía, que concretó la detención del hombre y lo puso a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que busca determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y evaluar la responsabilidad penal del conductor.

Vecinos reclaman reductores de velocidad y veredas

Más allá de la responsabilidad individual del conductor, los habitantes de Kilómetro 8, en Guaymallén, sostienen que el sector presenta graves problemas de infraestructura vial.

La calle Ángel Rodríguez carece de veredas en gran parte de su recorrido, por lo que vecinos, estudiantes y trabajadores deben caminar directamente sobre el asfalto o la banquina. Además, se trata de un corredor muy transitado donde circulan vehículos a velocidades elevadas.

“Tenemos cuatro escuelas muy cerca y todos los días pasan chicos caminando o en bicicleta. Lo que ocurrió con esta familia podría haber terminado en una tragedia mucho mayor”, señalaron integrantes de la unión vecinal.

Los vecinos explicaron que desde hace tiempo vienen solicitando al municipio la instalación de reductores de velocidad, mejoras en las banquinas, mayor iluminación y la construcción de veredas o ciclovías para brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.

La solidaridad de los vecinos fue clave tras el accidente

La familia también destacó el rápido accionar de quienes presenciaron el hecho. Mientras algunos vecinos asistieron inmediatamente a las víctimas hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), otros siguieron a la camioneta para evitar que el conductor escapara definitivamente.

El esposo de la muejr y padre de la menor expresó su agradecimiento hacia quienes colaboraron durante los primeros minutos posteriores al accidente y aseguró que esa ayuda fue fundamental mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica.