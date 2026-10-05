Seguridad vial: ¿se viene el scoring para descontar puntos de la licencia en Mendoza?

Representantes de 22 jurisdicciones del país y autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se reunieron en el Centro Cívico de Córdoba para abordar distintas problemáticas vinculadas con la seguridad vial.

Uno de los principales temas tratados fue el scoring de las licencias de conducir, un sistema que descuenta puntos a los conductores que cometen infracciones y que, ante la acumulación de faltas, puede derivar en la inhabilitación para conducir.

Mendoza participó del encuentro a través de Orlando Corbalán, director de Seguridad Vial, quien explicó que la provincia analiza la posibilidad de implementar un esquema similar al que ya funciona en Córdoba.

Mendoza analiza implementar el scoring

Durante la Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, Córdoba presentó su experiencia con el sistema de scoring. El mecanismo establece un determinado número de puntos para cada conductor y contempla descuentos ante distintas infracciones.

Cuando una persona pierde la totalidad de los puntos, queda inhabilitada para conducir y debe atravesar una instancia de reeducación para poder recuperar posteriormente la licencia.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar este sistema en Mendoza, Corbalán confirmó que la alternativa está siendo evaluada.

“Tenemos que ver si tenemos que modificar la ley provincial de seguridad vial y vamos a analizar cómo se puede implementar”, señaló.

De esta manera, la provincia podría avanzar en el estudio de una herramienta que busca generar un mecanismo adicional de prevención y sanción frente a las infracciones de tránsito.

La velocidad, una de las principales causas de los siniestros

Corbalán también se refirió a las principales causas de los siniestros viales en Mendoza y puso el foco especialmente en la velocidad.

Según explicó, la velocidad aparece como uno de los factores determinantes en muchos accidentes, tanto porque puede provocar directamente el siniestro como porque incrementa la gravedad de las lesiones cuando ocurre una colisión.

“Si fuéramos a una menor velocidad, estos tendrían menos impacto en las lesiones en las personas”, explicó el funcionario.

También señaló que el alcohol continúa presente entre los factores vinculados con los siniestros viales no solamente en Mendoza, sino también a nivel nacional y regional.

Operativos y emergencias de alta complejidad

Durante el encuentro también se trabajó sobre la coordinación de los operativos de seguridad vial de cara a la temporada de verano y ante eventos de gran convocatoria.

La planificación incluye la articulación entre las distintas jurisdicciones para prevenir siniestros y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

En ese marco, Mendoza confirmó además la realización de un congreso sobre respuesta a emergencias de alta complejidad en Malargüe, que se desarrollará del 9 al 10 de octubre.

El objetivo será abordar estrategias de intervención y coordinación frente a situaciones que requieren una respuesta especializada y articulada entre distintos organismos.