Robaron 10 lechones en Maipú y los encontraron dentro de bolsas de arpillera

El hecho ocurrió en una finca de Fray Luis Beltrán y derivó en un operativo policial durante la noche del miércoles. Tres personas fueron aprehendidas y los animales recuperados quedaron nuevamente en poder de su propietario.

Un robo de animales ocurrido en Maipú terminó con tres personas aprehendidas y la recuperación de diez lechones que habían sido sustraídos de una finca. El dato que llamó la atención durante el procedimiento fue la modalidad de traslado: los ejemplares eran llevados dentro de bolsas de arpillera.

El episodio se registró durante la noche del miércoles 14 de octubre en Fray Luis Beltrán. Tras la alerta por la sustracción de los animales, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizar a los sospechosos y recuperar los lechones.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los animales pesaban aproximadamente ocho kilos cada uno. Luego de ser recuperados, fueron restituidos a su propietario.

Cómo fue el robo de los 10 lechones en Maipú

El hecho ocurrió en una finca ubicada sobre el callejón Alonso al 3100, en Fray Luis Beltrán. Alrededor de las 21.30 el propietario advirtió movimientos sospechosos en el sector de los corrales. Al acercarse, habría observado a cuatro personas que escapaban del lugar con los animales. La situación dio lugar a una alerta que permitió poner en marcha la búsqueda de los presuntos responsables.

A partir de la alerta, la Policía inició un procedimiento para dar con las personas señaladas y localizar a los animales sustraídos. Durante el operativo fueron aprehendidas tres personas, mientras que los diez lechones fueron recuperados.

Los animales quedaron nuevamente en poder de su propietario. La intervención policial permitió así recuperar la totalidad de los 10 ejemplares denunciados como robados que tendrían un peso de 80 kilos.

Qué se sabe sobre los aprehendidos

Entre las personas aprehendidas habría dos adolescentes, de 15 y 17 años, y un hombre de 25. La causa quedó bajo intervención de la Oficina Fiscal de Maipú, que deberá establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.