Reabre el Paso Cristo Redentor: quiénes podrán cruzar y en qué horarios este fin de semana largo

Tras varios días de cierre, las autoridades confirmaron un esquema de reapertura gradual del corredor internacional. La medida busca restablecer la circulación en alta montaña, aunque todavía se mantienen restricciones para quienes necesitan cruzar a Chile.

Después de varios días de cierre, el Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, volverá a habilitarse a partir de este viernes 9 de octubre, pero bajo un esquema de circulación restringida. En esta primera etapa, la reapertura estará destinada exclusivamente al transporte internacional de carga y en horarios específicos.

La decisión fue adoptada tras una reunión del Comité de Coordinación entre Argentina y Chile, luego de analizar los informes técnicos sobre el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas en la cordillera.

Según informaron las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor, el tránsito se habilitará en franjas horarias determinadas y con circulación en un solo sentido. La apertura para camiones se ampliará durante la madrugada y la mañana del sábado, aunque por el momento no se permitirá el paso de autos particulares, colectivos ni otros vehículos.

A qué hora abre el Paso Cristo Redentor este viernes

La reapertura comenzará este viernes 9 de octubre a las 17 y se extenderá hasta las 23.59. Durante ese período, podrán circular únicamente los camiones de carga internacional que viajen desde Argentina hacia Chile.

La habilitación será unidireccional, por lo que no estará permitido realizar el cruce en sentido contrario durante esa franja horaria.

Cómo será la apertura del paso a Chile durante el sábado

El esquema de circulación continuará durante las primeras horas del sábado 10 de octubre, con una nueva franja horaria para el transporte de carga.

De acuerdo con el comunicado oficial, las condiciones serán las siguientes:

Viernes 9 de octubre: de 17 a 23.59, circulación exclusiva de camiones desde Argentina hacia Chile.

de 17 a 23.59, circulación exclusiva de camiones desde Argentina hacia Chile. Sábado 10 de octubre, de 0 a 7: tránsito exclusivo de camiones desde Chile hacia Argentina.

tránsito exclusivo de camiones desde Chile hacia Argentina. Desde las 7 del sábado: habilitación del corredor en ambos sentidos, únicamente para el transporte internacional de carga terrestre.

De esta manera, a partir de la mañana del sábado se permitirá nuevamente la circulación de camiones en ambas direcciones, siempre bajo las condiciones establecidas por las autoridades fronterizas.

Por qué no podrán pasar autos particulares ni colectivos

Aunque el paso volverá a funcionar, la reapertura no incluye por ahora a los vehículos particulares ni al transporte de pasajeros.

Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor explicaron que la decisión responde a la necesidad de garantizar condiciones seguras para todos los usuarios y para los equipos que trabajan en el corredor internacional.

“Las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto, no se habilitará por el momento el tránsito de otro tipo de vehículos”, señalaron las autoridades. La reapertura estará sujeta a un seguimiento permanente de las condiciones de transitabilidad en la cordillera.

Los organismos viales de Argentina y Chile continuarán evaluando los informes técnicos para determinar si es posible mantener los horarios establecidos o si resulta necesario aplicar nuevas restricciones.

Desde el sistema fronterizo advirtieron que podrían disponerse limitaciones durante el día o la noche, según la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de la ruta. Por ese motivo, el cronograma anunciado no implica que la circulación vaya a quedar normalizada para todos los vehículos de manera inmediata.