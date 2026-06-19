Qué dicen los astros para el segundo partido de Argentina contra Austria

El próximo encuentro de la Selección en el Mundial genera grandes expectativa. La fecha del 22 de junio aparece marcada por energías planetarias que podrían influir en el desarrollo del juego y las interpretaciones astrológicas que anticipan un choque intenso y estratégico.

La Selección Argentina afrontará su segundo compromiso en el Mundial frente a Austria, el lunes 22 de junio a las 14 horas. El partido llega en un momento clave, con el equipo nacional buscando consolidar su clasificación y mantener el buen rendimiento mostrado en el debut. La expectativa es alta y el análisis se extiende más allá de lo futbolístico: incluso la astrología se suma a la previa para interpretar cómo se moverán las energías durante el encuentro.

La fecha elegida no es casual. El 22 de junio coincide con el ingreso del Sol en Cáncer, un signo asociado a la rutina, el hogar y la estabilidad, pero también a la necesidad de proteger lo propio. En paralelo, la semana está atravesada por la proximidad de la noche de San Juan, considerada una de las jornadas más cargadas de energía espiritual del año. Estos elementos, según especialistas, generan un contexto particular que puede trasladarse al plano colectivo y, en este caso, al fútbol.

Recién en el análisis detallado de la astróloga Vito Perrota aparecen las claves que vinculan directamente a la Selección con los movimientos planetarios. La especialista explicó que el partido contra Austria será “reñido y estratégico”, marcado por la influencia de Marte, planeta asociado a la acción y la táctica. Según su lectura, habrá momentos de gran intensidad que podrían definir el rumbo del encuentro.

El primero de esos lapsos se ubica entre los 15 y 22 minutos del primer tiempo, donde la energía astral anticipa un movimiento importante en la cancha, con posibilidades de gol. El segundo momento señalado se dará entre los 33 y 40 minutos, con otra instancia de fuerte impacto táctico. Perrota advirtió que el primer golpe estratégico podría provenir de Austria, un equipo al que describió como “frío y calculador”, pero también sostuvo que en la segunda ventana la vibra se inclina hacia Argentina: “En esa instancia me voy por la Selección”, afirmó.

La astróloga subrayó que el lunes será un día “muy movido y complicado” a nivel colectivo, con mucha ilusión y tensión, y recomendó precaución en general por distracciones y accidentes durante la próxima semana. Además, recordó que el 24 de junio, fecha del cumpleaños de Lionel Messi, se dará un cambio energético con el ingreso pleno del Sol en Cáncer, lo que abre un nuevo ciclo tanto para el capitán como para el equipo.

Con este panorama, el partido contra Austria no solo se presenta como un desafío deportivo, sino también como un encuentro atravesado por energías cósmicas que, según la lectura astrológica, marcarán momentos de definición. La expectativa se multiplica y la mirada estará puesta en cómo la Selección Argentina logra capitalizar esas instancias para seguir avanzando en el torneo.