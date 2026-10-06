Policía de Mendoza: abrieron las inscripciones para ser auxiliar y ofrecen una beca de $350.000

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) abrió una nueva convocatoria para quienes quieran formarse como auxiliares en Seguridad Pública y sumarse a la Policía de Mendoza. Cuáles son los requisitos, cómo es el proceso de ingreso y qué beneficio económico recibirán los seleccionados.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) abrió una nueva convocatoria para quienes quieran ingresar a la Policía de Mendoza mediante el Curso de Auxiliar Especial. La propuesta está dirigida especialmente a jóvenes que tengan entre 18 y 29 años y que cuenten con experiencia previa o instrucción en ámbitos militares y de seguridad. La inscripción permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre.

Una vez finalizado el proceso de selección, quienes resulten admitidos podrán acceder a una beca de $350.000 mensuales, otorgada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, durante el período de formación.

Cómo inscribirse para ser auxiliar de la Policía de Mendoza

El primer paso para los interesados es realizar la preinscripción online a través del sistema habilitado por el IUSP. Para iniciar el trámite es necesario contar con una cuenta de correo electrónico personal, ya que esa dirección será utilizada para enviar las comunicaciones relacionadas con el proceso de ingreso.

Una vez completado el formulario, el postulante deberá descargarlo e imprimirlo. Luego recibirá en el correo declarado un turno asignado para presentarse en la sede correspondiente y entregar la documentación solicitada.

El IUSP aclaró que los aspirantes no deben presentarse en las sedes sin turno previo. La convocatoria contempla postulantes para distintas zonas de la provincia:

Sede Central .

. San Rafael .

. Zona Este .

. Valle de Uco .

. Subdelegación Malargüe.

Cuáles son los requisitos para ingresar

Para participar de la convocatoria para Auxiliar en Seguridad Pública, los postulantes deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el IUSP. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener el secundario completo , sin materias adeudadas al momento de la inscripción.

, sin materias adeudadas al momento de la inscripción. Tener entre 18 y 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2026 .

. Ser argentino nativo o por opción . En este último caso, contar con nacionalidad y DNI argentino.

. En este último caso, contar con nacionalidad y DNI argentino. Tener una estatura mínima de 1,60 metros para mujeres y 1,65 metros para varones .

y . No poseer tatuajes visibles en las zonas contempladas por el reglamento de ingreso.

En caso de contar con tatuajes visibles al momento de la inscripción, el aspirante deberá firmar un Acta Compromiso para removerlos dentro del plazo establecido por la institución.

Según las condiciones informadas, el plazo máximo para cumplir con este requisito es de tres meses desde el inicio del cursado correspondiente. El incumplimiento puede derivar en la baja del IUSP por no cumplir con el baremo médico vigente.

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Qué documentación hay que presentar

Después de completar la preinscripción y recibir el turno correspondiente, los aspirantes deberán concurrir a la sede indicada con la documentación solicitada. El listado incluye:

Formulario de preinscripción impreso .

. Fotocopia de ambas caras del DNI actualizado .

. Certificado analítico de estudios secundarios completos , certificado por la institución educativa, y una fotocopia.

, certificado por la institución educativa, y una fotocopia. Certificado de antecedentes penales impreso.

impreso. Certificado médico que indique que el postulante está en condiciones de realizar actividad física.

que indique que el postulante está en condiciones de realizar actividad física. El certificado médico debe incluir nombre, apellido, DNI, firma y sello del profesional, además de talla y peso .

. El certificado debe tener una antigüedad menor a 90 días al momento de la inscripción.

al momento de la inscripción. Información correspondiente a la agudeza visual sin corrección , es decir, sin anteojos.

, es decir, sin anteojos. Comprobante del pago de inscripción.

El trámite tiene un costo de $30.000, que debe abonarse una sola vez, en efectivo o mediante transferencia en la sede correspondiente.

Cómo es el proceso de selección para ingresar al IUSP

Completar la preinscripción no garantiza el ingreso. Los postulantes deberán superar un proceso de selección compuesto por cuatro etapas eliminatorias. Durante la primera instancia se evalúan distintas capacidades consideradas necesarias para avanzar en la formación como auxiliar de Seguridad Pública.

Los aspirantes deberán rendir evaluaciones de:

Conocimientos generales .

. Interpretación de textos .

. Capacidades físicas básicas.

Quienes logren superar esta etapa podrán avanzar hacia las siguientes instancias. Posteriormente se realizan entrevistas psicológicas, psiquiátricas y evaluaciones médicas, destinadas a determinar la aptitud de cada postulante para continuar con la formación.

La formación permite obtener el título de Auxiliar en Seguridad Pública. El trayecto contempla dos grandes itinerarios.

Por un lado, existe una formación común que comparte contenidos con la carrera de Técnico Universitario en Seguridad Pública, lo que permite posteriormente continuar estudios superiores.

Por otro, se desarrolla una formación específicamente orientada a los conocimientos, habilidades y destrezas vinculados con el trabajo de los auxiliares en Seguridad Pública.

Cuánto dura la formación y quiénes reciben la beca de $350.000

El Curso de Auxiliar Especial tiene una modalidad intensiva que combina instancias presenciales y formación virtual. La propuesta está especialmente orientada a personas que cuentan con instrucción o experiencia previa en fuerzas armadas y de seguridad.

Según informó el IUSP, desde la implementación de esta modalidad en 2024, más de 120 jóvenes egresaron y se incorporaron a la Policía de Mendoza. Una de las principales características de esta convocatoria es la posibilidad de acceder a una beca mensual de $350.000.

El beneficio será otorgado a quienes hayan superado todas las etapas del proceso de selección y comiencen el cursado. La beca es financiada por el Ministerio de Seguridad y Justicia y tiene como objetivo acompañar económicamente a los estudiantes durante su formación.