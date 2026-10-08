Polémica por la eliminación del examen de ingreso a la IV Brigada Aérea

La DGE decidió suspender el tradicional examen de ingreso a la Escuela Técnica 4-106 IV Brigada Aérea de Las Heras y aplicar el sistema de inscripción vigente para las escuelas secundarias estatales. La medida generó malestar entre las familias de los aspirantes, que cuestionan que el cambio se haya comunicado a pocos días de la evaluación.

La decisión de la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) de eliminar el examen de ingreso a la Escuela Técnica 4-106 IV Brigada Aérea, en Las Heras, abrió una fuerte discusión. El cambio se conoció cuando faltaban menos de dos días para la evaluación que históricamente se tomaba a los estudiantes interesados en ingresar a primer año. Según las familias, muchos chicos habían dedicado meses a prepararse específicamente para rendir y ahora deberán afrontar un mecanismo de ingreso diferente.

La institución tiene además una característica que la distingue dentro del sistema educativo mendocino: es reconocida por su formación de Técnicos en Aeronáutica y desde hace aproximadamente 30 años utilizaba un examen como instancia de ingreso.

Ante el cambio, padres y estudiantes convocaron a una sentada frente a la Casa de Gobierno para manifestar su disconformidad.

Por qué la DGE eliminó el examen de ingreso en la IV Brigada Aérea

Desde el Gobierno escolar explicaron que el examen que históricamente tomaba la IV Brigada Aérea no se encontraba contemplado dentro de la normativa vigente para el ingreso al nivel secundario de las escuelas de gestión estatal.

La subsecretaria de Educación de la DGE, Claudia Ferrari, explicó que durante el año pasado comenzó un proceso de adecuación de la institución a las normas generales de la Dirección General de Escuelas.

Según la funcionaria, el ingreso a primer año debe realizarse mediante el mismo mecanismo que se aplica en las demás escuelas secundarias estatales, incluidas las técnicas.

Por ese motivo, la evaluación específica que la institución tomaba desde hacía años quedó suspendida. “Las familias tienen que hacer la inscripción a primer año como cualquier otra escuela técnica de la provincia”, explicó Ferrari al referirse al nuevo esquema.

Las familias cuestionan el momento en que se anunció el cambio

El principal reclamo de los padres no está solamente relacionado con la eliminación del examen, sino con el momento en que se comunicó la decisión. Los aspirantes llevaban meses preparándose para una evaluación de Lengua y Matemática, que históricamente formaba parte del proceso de ingreso a la institución.

Johana, una de las madres que expresó su disconformidad, señaló que su hijo se preparó durante todo el año de manera particular para poder rendir.

Desde la mirada de las familias, modificar el mecanismo a pocos días de la evaluación perjudica especialmente a quienes organizaron su preparación en función de las condiciones que estaban previstas.

También existe preocupación por la cantidad de estudiantes que finalmente podrán acceder a la escuela mediante el nuevo sistema.

Cómo será ahora el ingreso a la IV Brigada Aérea

La escuela deberá utilizar el mecanismo general de inscripción para el ingreso a primer año del nivel secundario. De acuerdo con la explicación de la DGE, existen distintas prioridades que se consideran al momento de asignar las vacantes.

Entre ellas aparecen los estudiantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD), abanderados y escoltas, hermanos de alumnos de la institución, hijos de docentes y determinados criterios vinculados con la cercanía.

También se contempla la situación de estudiantes cuya escuela primaria se encuentra dentro de un determinado radio respecto de la secundaria elegida. Si un estudiante no ingresa por alguna de esas instancias prioritarias, existe posteriormente la posibilidad de solicitar una vacante mediante el sistema correspondiente.

La subsecretaria de Educación explicó que las familias pueden seleccionar hasta tres escuelas secundarias, ordenadas según su prioridad.

Luego, el sistema realiza la asignación de las vacantes teniendo en cuenta las prioridades establecidas por la normativa y, en la instancia correspondiente, el promedio de los estudiantes.

La IV Brigada Aérea tiene 64 vacantes

La Escuela Técnica 4-106 IV Brigada Aérea cuenta con 64 vacantes para el ingreso. Sin embargo, no todas se asignan inicialmente, ya que la institución debe reservar un porcentaje para estudiantes que ya cursan primer año y eventualmente necesiten permanecer en ese nivel.

La funcionaria explicó que la escuela no puede dejar sin lugar a sus propios estudiantes que repitan el año, por lo que esos lugares deben contemplarse previamente.

En caso de que esas vacantes reservadas finalmente no sean utilizadas, podrán ser asignadas posteriormente a otros estudiantes interesados en ingresar.

¿La escuela seguirá formando Técnicos en Aeronáutica?

Una de las dudas que surgieron entre las familias está relacionada con el futuro de la formación técnica. Desde la DGE fueron contundentes al señalar que la eliminación del examen de ingreso no modifica el título ni el plan de estudios de la institución.

La escuela continuará ofreciendo la formación correspondiente y los estudiantes seguirán cursando los seis años previstos para obtener el título de Técnico en Aeronáutica.

Ferrari explicó que el examen de ingreso tampoco estaba vinculado directamente con los contenidos específicos de la formación aeronáutica.

Según la funcionaria, la evaluación tradicional estaba centrada fundamentalmente en Lengua y Matemática y no constituía una instancia destinada a comprobar conocimientos aeronáuticos previos.

Entre las preocupaciones expresadas por algunas familias aparece también el temor de que la eliminación del examen pueda afectar el nivel académico de la institución.

Desde la DGE rechazaron ese planteo y señalaron que el examen de ingreso no era el mecanismo que determinaba la calidad de la formación técnica. Según explicaron, el plan de estudios continuará sin modificaciones y la institución mantendrá su orientación aeronáutica.