Pintada con una amenaza de tiroteo en un colegio de Mendoza: activaron el protocolo y los alumnos deben llevar mochilas transparentes

La inscripción apareció en el baño de mujeres y activó por tercera vez el protocolo que aplica la DGE ante este tipo de situaciones. Los alumnos deben llevar sus útiles en mochilas transparentes o en bolsas durante esta semana.

Una nueva pintada en el Colegio San Gabriel obligó a activar el protocolo de seguridad que aplica la Dirección General de Escuelas (DGE) ante este tipo de situaciones. Como parte de la medida, los alumnos de determinados cursos deberán asistir durante esta semana con mochilas transparentes o llevar sus útiles en una bolsa.

La inscripción fue encontrada durante la jornada del miércoles en el interior de un cubículo del baño de mujeres. Según se informó, la palabra escrita con lápiz intentaba hacer referencia a un “tiroteo”, aunque estaba mal escrita.

La situación se produjo en cursos de nivel primario cuyos alumnos tienen entre 9 y 12 años. A diferencia de otros episodios registrados anteriormente, la pintada no incluía una fecha concreta de un posible ataque. Incluso, según se indicó, la referencia escrita llegaba hasta un día feriado.

A partir de la activación del protocolo, los alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado deberán concurrir al colegio con mochilas transparentes o llevar sus útiles en una bolsa. La medida se mantendrá, al menos, hasta este viernes.

Esto no implica la suspensión de las clases. La actividad escolar continúa con normalidad mientras se aplica el protocolo correspondiente.

La disposición forma parte de las medidas que la DGE comenzó a implementar desde abril, luego de una serie de pintadas y amenazas registradas en establecimientos educativos de Mendoza y de otras provincias.

En el Colegio San Gabriel ya se habían registrado otros episodios similares. Según se indicó, esta es la tercera vez que debe aplicarse el protocolo desde abril.

Los casos anteriores también habrían tenido como escenario el mismo sector del establecimiento: el baño al que tienen acceso los alumnos de esa edad.

Algunos padres se enteraron del episodio una vez que sus hijos llegaron al colegio. En este caso, las autoridades mantienen las clases y aplican las medidas previstas para este tipo de situaciones.