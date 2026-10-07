Peajes en la Ruta 7: cuánto cuesta desde este viernes y dónde estarán ubicados en Mendoza

La nueva concesión del Corredor comenzó con cambios para quienes transitan por la principal conexión entre Mendoza y Chile. Qué valores rigen, en qué puntos se cobrará y cuándo se sumarán nuevas estaciones.

La Ruta Nacional 7 inició una nueva etapa con la concesión del Corredor Cuyo a cargo de Caminos del Aconcagua, empresa que tendrá bajo su responsabilidad el tramo comprendido entre Desaguadero y Palmira, incluida la variante, y el sector que va desde Agrelo hasta Las Cuevas. Desde este viernes 9 de octubre, quienes circulen volverán a pagar peaje en las estaciones de La Paz y Las Cuevas. El nuevo cuadro tarifario establece valores desde $1.900 hasta $9.300.

Cuánto cuesta el peaje de la Ruta 7 desde este viernes

El nuevo cuadro tarifario comenzará a aplicarse desde las 0 del viernes 9 de octubre en las estaciones de La Paz y Las Cuevas.

Los valores dependen de la categoría del vehículo:

Categoría 1: vehículos de dos ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.900 en efectivo y $1.850,10 con TelePASE o pago electrónico .

vehículos de dos ejes y hasta 2,30 metros de altura: y . Categoría 2: vehículos de dos ejes y más de 2,30 metros de altura, o de tres o cuatro ejes de hasta 2,30 metros: $3.800 en efectivo y $3.700,20 con medios electrónicos .

vehículos de dos ejes y más de 2,30 metros de altura, o de tres o cuatro ejes de hasta 2,30 metros: y . Categoría 3: vehículos de tres o cuatro ejes y más de 2,30 metros de altura: $5.600 en efectivo y $5.550,31 con pago electrónico .

vehículos de tres o cuatro ejes y más de 2,30 metros de altura: y . Categoría 4: vehículos de cinco o seis ejes: $7.500 en efectivo y $7.400,41 con medios electrónicos .

vehículos de cinco o seis ejes: y . Categoría 5: vehículos de más de seis ejes: $9.300 en efectivo y $9.250,51 con TelePASE o pago electrónico.

La concesionaria también informó que se mantendrán las exenciones y tarifas diferenciales que se encuentran vigentes.

Dónde estarán ubicados los peajes de la Ruta 7 en Mendoza

El nuevo esquema contempla un total de cuatro estaciones de peaje en Mendoza.

Dos ya se encuentran operativas y comenzarán a aplicar las nuevas tarifas desde este viernes:

La Paz , sobre el corredor hacia el este de la provincia.

, sobre el corredor hacia el este de la provincia. Las Cuevas, en el tramo internacional hacia Chile.

A estas dos estaciones se sumarán posteriormente otros dos puntos de cobro:

Kilómetro 1015: Variante Palmira .

. Kilómetro 1095: Potrerillos.

Estos nuevos puestos todavía no comenzarán a cobrar este viernes. Su habilitación estará vinculada al avance y certificación de las primeras obras previstas en el contrato de concesión.

Cuándo comenzarán a funcionar los peajes de Palmira y Potrerillos

Las estaciones de Palmira y Potrerillos forman parte del nuevo esquema de concesión, pero su puesta en funcionamiento será posterior.

El contrato establece que primero deberá completarse la obra inicial de puesta en valor de la ruta. La concesionaria cuenta con un plazo de hasta 12 meses desde la toma de posesión para completar esta primera etapa.

Una vez que las obras sean terminadas y certificadas, podrán incorporarse los nuevos puestos al sistema de cobro.

Además, estas dos estaciones tendrán una modalidad diferente a las actuales: deberán operar obligatoriamente mediante cobro automático, con vías canalizadas o mediante el sistema Free Flow, es decir, sin barreras.

Cada cuánto aumentará el precio del peaje

Los valores que comienzan a regir este viernes no permanecerán fijos durante toda la concesión. El contrato establece un mecanismo de actualización trimestral de las tarifas, vinculado con la evolución de los costos necesarios para operar y mantener la ruta.

La actualización podrá realizarse antes si, con autorización del Gobierno nacional, el coeficiente de variación de costos supera el 15%.

Entre los componentes contemplados para calcular la evolución de los costos aparecen la mano de obra, el gasoil, el asfalto, los combustibles y lubricantes y el alquiler de maquinaria.

Por lo tanto, los conductores deberán tener en cuenta que el precio del peaje podrá modificarse periódicamente.

Qué obras comenzarán en la Ruta 7

El comienzo de la nueva concesión también estará acompañado por un importante plan de recuperación de la Ruta Nacional 7.

Según la información de la empresa, durante el primer año se realizarán trabajos destinados a recuperar sectores que presentan un déficit de mantenimiento y repavimentación.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Más de 260.000 metros cuadrados de bacheo .

. Aplicación de unas 14.000 toneladas de mezcla asfáltica .

. Sellado de fisuras .

. Reparación de banquinas y calzadas .

. Reparación de defensas metálicas .

. Renovación de la señalización .

. Recambio de iluminación por tecnología LED .

. Limpieza de cauces aluvionales y alcantarillas.

Para esta primera etapa está previsto el despliegue de dos plantas asfálticas, nueve frentes de obra y más de 200 operarios.

Qué trabajos están previstos para los próximos años

El plan de recuperación no terminará durante el primer año de la concesión. Entre el segundo y el quinto año está prevista una segunda etapa de obras que contempla la utilización de otras 200.000 toneladas de mezcla asfáltica.

También se proyectan nuevos pavimentos en el tramo comprendido entre Punta de Vacas y Las Cuevas, una zona estratégica para quienes utilizan la Ruta 7 como conexión entre Mendoza y Chile.

La intención es avanzar progresivamente con la recuperación de la infraestructura mientras continúa la operación del corredor.