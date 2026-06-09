Paro de médicos del PAMI: qué servicios se ven afectados y cuál es el reclamo que preocupa a miles de jubilados

Profesionales que atienden a afiliados del PAMI iniciaron una medida de fuerza por 72 horas en distintos puntos del país. Reclaman una actualización de honorarios y mejores condiciones laborales.

La atención médica para miles de afiliados del PAMI atraviesa días de incertidumbre debido a un paro nacional impulsado por médicos y odontólogos autoconvocados. La medida de fuerza, que se extiende por 72 horas, busca visibilizar el malestar de los profesionales por la falta de actualización de sus honorarios y las condiciones en las que prestan servicio.

Aunque el reclamo tiene alcance nacional, en Mendoza la situación es diferente. Desde la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) aclararon que la entidad no adhirió formalmente a la protesta, aunque reconocieron que existe un fuerte descontento entre los prestadores.

Por qué realizan el paro los médicos del PAMI

El conflicto gira en torno a un reclamo que los profesionales consideran histórico: una mejora en los valores que perciben por las prestaciones médicas y odontológicas.

Los trabajadores aseguran que los honorarios quedaron rezagados frente al aumento de costos y sostienen que la situación afecta la calidad de atención que pueden brindar a los afiliados.

La medida fue impulsada por grupos de médicos autoconvocados en distintas provincias, quienes decidieron suspender parcialmente sus actividades para exigir respuestas concretas por parte de las autoridades.

Paro de Pami: qué pasa en Mendoza

Si bien algunos profesionales decidieron sumarse de manera individual a la protesta, desde APPAMIA señalaron que no existe una adhesión institucional al paro.

Esto significa que gran parte de la atención continúa funcionando, aunque podrían registrarse demoras, reprogramaciones de turnos o servicios reducidos en determinados consultorios y especialidades.

Las autoridades del sector indicaron que el reclamo de fondo existe y que muchos médicos comparten la preocupación por las condiciones laborales actuales.

Mientras se desarrolla el conflicto, quienes siguen con mayor atención la situación son los afiliados del PAMI.

Muchos jubilados expresan desde hace tiempo dificultades para conseguir turnos con especialistas, largas esperas para realizar trámites y complicaciones administrativas para acceder a determinadas prestaciones.

Entre las quejas más frecuentes aparecen los retrasos en la asignación de consultas médicas, especialmente en áreas como traumatología y otras especialidades con alta demanda.

Además, varios afiliados señalan que los nuevos canales digitales implementados para gestionar turnos y consultas no siempre resultan sencillos para los adultos mayores.

PAMI mantiene abierta la negociación

Desde el organismo aseguraron que continúan las conversaciones con los profesionales para intentar acercar posiciones y evitar que el conflicto escale en los próximos días.

Mientras tanto, la atención sanitaria de millones de jubilados y pensionados permanece en el centro de la discusión, a la espera de una solución que permita normalizar el servicio y dar respuesta tanto a los reclamos de los médicos como a las necesidades de los afiliados.