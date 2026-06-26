Obras alrededor de la Terminal de Mendoza: así está el tránsito en calle Alberdi y cuándo terminarán los trabajos

Mientras el nuevo Espacio Costanera ya funciona a pleno, las obras en los alrededores de la Terminal de Mendoza siguen generando demoras, desvíos y complicaciones para automovilistas, peatones y comerciantes.

La Terminal de Ómnibus de Mendoza luce completamente renovada tras la inauguración del Espacio Costanera, una de las obras más importantes de los últimos años. Sin embargo, el panorama cambia apenas se sale del edificio. En las calles que rodean el predio, especialmente sobre calle Alberdi, continúan los trabajos de infraestructura que complican el tránsito y modifican la rutina diaria de miles de personas.

La intervención, a cargo de la Municipalidad de Guaymallén, forma parte de un plan integral para renovar redes de agua, cloacas, veredas y calzadas. Aunque el objetivo es modernizar toda la zona, los vecinos aseguran que hoy el principal protagonista es el caos vehicular.

Cómo está el tránsito en calle Alberdi

Uno de los sectores más afectados es la intersección de Reconquista y Alberdi, donde actualmente solo se encuentra habilitada media calzada para la circulación.

A esto se suma otro inconveniente que preocupa a quienes pasan diariamente por la zona: varios semáforos permanecen en modo intermitente, lo que obliga a extremar la precaución y genera mayores demoras durante las horas pico.

Quienes ingresan desde Bandera de los Andes hacia la Terminal se encuentran con desvíos, sectores con restos de materiales de obra y una circulación más lenta de lo habitual.

Las complicaciones no impactan únicamente en los automovilistas. Los peatones también deben convivir con veredas reducidas, sectores vallados y trabajos que dificultan caminar con normalidad.

Comerciantes de la zona explicaron que, aunque ya se acostumbraron al movimiento de las máquinas y al polvo propio de una obra de estas características, las molestias siguen siendo constantes. Algunos incluso señalaron que la falta de espacio obliga a modificar cuestiones cotidianas, como el estacionamiento de vehículos utilizados para trabajar.

Por qué demoran las obras alrededor de la Terminal

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, explicó que los trabajos requieren más tiempo porque no se trata únicamente de una repavimentación. Según detalló, la intervención contempla el reemplazo completo de antiguas redes de agua potable y cloacas, infraestructura que ya había cumplido su vida útil y debía ser renovada.

“Estamos levantando todas las redes de agua y cloacas que ya se encuentran en estado de obsolescencia. Son trabajos profundos que además deben realizarse con los servicios funcionando”, explicó el jefe comunal.

Calvente adelantó que uno de los puntos más complejos será la esquina de Alberdi y Reconquista, donde deberán realizar importantes excavaciones para localizar las cañerías existentes y reemplazarlas.

Como consecuencia, durante algunos días será necesario implementar cortes totales del tránsito sobre calle Alberdi, aunque aclaró que la mayor parte de la obra continuará desarrollándose con cortes parciales.

Cuándo finalizarán los trabajos

Desde la Municipalidad estiman que las obras concluirán entre septiembre y octubre, momento en el que quedarán habilitados todos los servicios y se normalizará completamente la circulación.

Hasta entonces, las autoridades recomendaron circular con paciencia y respetar la señalización provisoria, ya que el objetivo final es mejorar la infraestructura de uno de los principales accesos a la Terminal de Mendoza y optimizar la circulación en toda la zona.