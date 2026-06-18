Modo Testigo en Mendoza: cómo denunciar infracciones de tránsito y qué hace falta para que haya una multa

La Provincia reglamentó el sistema Modo Testigo, una herramienta que permitirá a los ciudadanos reportar maniobras peligrosas en la vía pública. Las denuncias comenzarán a recibirse por WhatsApp y más adelante se incorporará una aplicación.

El Gobierno de Mendoza puso en marcha la reglamentación de Modo Testigo, un nuevo sistema que habilita a los ciudadanos a mandar fotos y videos para detectar infracciones de tránsito. La iniciativa busca fortalecer la seguridad vial, promover la concientización y generar más herramientas para combatir conductas peligrosas al volante.

Aunque muchos creen que cualquier imagen enviada derivará automáticamente en una sanción, desde el Ministerio de Seguridad aclararon que el procedimiento tendrá varias etapas y que será la Justicia Vial la encargada de evaluar cada caso antes de determinar si corresponde o no una multa.

Qué es Modo Testigo y cómo funcionará en Mendoza

La herramienta fue creada a partir de la Ley Provincial 9701 y permitirá que cualquier persona que observe una infracción pueda registrarla y reportarla por canales oficiales.

En una primera etapa, las denuncias podrán enviarse por WhatsApp al número 2615559592, disponible las 24 horas. Allí se recibirán imágenes y videos relacionados con situaciones de riesgo en calles, rutas y avenidas de la provincia.

Sin embargo, el objetivo inicial no será sancionar, sino generar una instancia de educación y concientización vial. El material recibido será analizado por equipos especializados y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos, podrá ser utilizado para campañas preventivas.

Qué infracciones podrán denunciar los mendocinos

Entre las conductas que podrán ser reportadas aparecen algunas de las faltas más frecuentes y peligrosas que se observan a diario en las calles mendocinas.

Algunas de ellas son:

Cruzar una doble línea amarilla.

Realizar giros indebidos o vueltas en U prohibidas.

Pasar un semáforo en rojo.

Utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Circular con más ocupantes que los permitidos.

Otras maniobras que representen un riesgo para la seguridad vial.

Desde el Gobierno remarcaron que el sistema busca ordenar una práctica que ya existe de manera informal, cuando los usuarios registran infracciones y las difunden en redes sociales.

Cuándo comenzarán las multas por denuncias ciudadanas

Uno de los puntos más importantes es que Modo Testigo no aplicará multas automáticas. Las autoridades explicaron que toda evidencia será revisada por la Justicia Vial, que deberá determinar si existen elementos suficientes para identificar la infracción y al responsable.

Para que una sanción avance, será fundamental que el material permita observar claramente la situación denunciada y, especialmente, la patente del vehículo involucrado. Además, los jueces deberán analizar cada caso de manera individual antes de resolver si corresponde una multa.

La nueva aplicación que prepara Mendoza

La segunda etapa del programa llegará durante los próximos meses con una aplicación integrada a Mendoza por Mí. A diferencia del sistema de WhatsApp, esta herramienta incorporará información técnica clave para garantizar la autenticidad de las denuncias.

La aplicación registrará automáticamente:

Fecha y hora de captura.

Ubicación exacta.

Datos de trazabilidad del dispositivo.

Identidad digital del denunciante.

De esta manera, se busca evitar manipulaciones, garantizar la validez de las pruebas y brindar mayores herramientas a la Justicia para investigar cada situación.

Qué pasará con las imágenes falsas y el uso de inteligencia artificial

Uno de los aspectos que más preocupación generó es la posibilidad de que se utilicen imágenes editadas o creadas mediante inteligencia artificial.

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad aseguró que todo el material recibido será sometido a controles previos. Si se detectan alteraciones, montajes o cualquier indicio de manipulación digital, la denuncia será descartada.

La futura aplicación también incorporará mecanismos de validación para reducir al mínimo este tipo de riesgos.

Quienes registren una infracción no podrán hacerlo mientras conducen. Es decir, un conductor que utilice su celular para grabar a otro automovilista podría terminar cometiendo una falta y ser sancionado.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan que los registros sean realizados por acompañantes, peatones o personas que no estén al mando de un vehículo.