Mes de las panaderías en Mendoza: regalarán facturas este fin de semana ¿quiénes participan?

Las panaderías adheridas de Mendoza lanzaron una promoción especial para este viernes 9 y sábado 10 de octubre. La iniciativa busca impulsar las ventas en un sector que asegura haber sufrido una fuerte caída en el consumo.

Las panaderías de Mendoza tendrán una promoción especial durante este fin de semana en el marco del Día del Industrial Panadero y el Día Mundial del Pan, dos fechas que se celebran durante octubre. La propuesta establece que los clientes que compren una docena de facturas en los comercios adheridos recibirán 4 facturas de regalo.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza junto con la Cámara de Empresarios Panaderos, con el objetivo de incentivar el consumo y generar movimiento en las ventas.

Las panaderías buscan recuperar las ventas de facturas

Desde el sector explicaron que las ventas vienen atravesando un período complicado, especialmente en aquellos productos que tienen un precio más elevado.

Según señalaron los representantes de las cámaras, los consumidores mantienen como prioridades el pan y las tortitas, mientras que productos como las facturas y otros artículos de confitería registraron una mayor retracción.

“Las facturas se habían retraído mucho”, explicaron desde el sector al analizar los cambios en los hábitos de compra.

La situación también alcanza a productos más elaborados, que por su precio tienen una menor demanda. Por eso, la promoción busca incentivar a los clientes a volver a incorporar este tipo de productos a sus compras habituales.

Cada panadería podrá sumar sus propias promociones

La iniciativa no se limitará a la promoción de las facturas, que por cada docena que compre el cliente se le agregarán cuatro unidades de regalo.

Durante los fines de semana de octubre, cada establecimiento podrá incorporar ofertas y descuentos propios para acompañar la campaña.

La intención es que los clientes puedan aprovechar las promociones para probar productos que habitualmente quedan relegados en la compra diaria, como distintas variedades de masitas, productos de confitería y panes artesanales.

Además, se anticiparon promociones especiales por el Día de la Madre, una fecha que suele generar un movimiento importante en las ventas de panadería y confitería.

Cuánto cuestan las facturas, tortitas y el pan en Mendoza

Como referencia, desde la Cámara de Empresarios Panaderos difundieron una lista de valores sugeridos para algunos de los productos más habituales.

Los precios de referencia son:

Docena de facturas: entre $9.000 y $9.500.

entre $9.000 y $9.500. Docena de tortitas: alrededor de $6.500.

alrededor de $6.500. Kilo de pan roseta, flautines o francés: aproximadamente $3.300.

Estos valores son orientativos y pueden variar según cada panadería, la ubicación del comercio y las características de los productos ofrecidos.

Desde las cámaras panaderas señalaron que vienen intentando mantener los valores de algunos productos para evitar una caída todavía mayor en el consumo.

Según explicaron, el sector mantiene desde mayo una referencia de precios que no fue modificada significativamente debido justamente a la disminución de las ventas. “Venimos un poquito golpeados”, señalaron desde el sector al describir el escenario que atraviesan las panaderías mendocinas.

Otro de los factores que influye en el comportamiento de los consumidores es el cambio de temporada. Desde el sector explicaron que cuando comienzan a subir las temperaturas suele registrarse una disminución en las ventas de determinados productos de panadería y confitería. Las jornadas más frescas, en cambio, favorecen el consumo de algunos productos tradicionales.