Mendoza: una topadora rompió un caño de gas en la ruta 40 y dejó sin servicio a unas 50 familias

Unos 50 hogares de Malargüe quedaron sin suministro de gas luego de que una máquina que realizaba trabajos de mantenimiento en el arroyo La Bebida rompiera un caño que abastece a familias de la zona.

El incidente ocurrió minutos antes de las 12, cuando personal del Departamento de Hidráulica realizaba tareas preventivas en el cauce ante los fenómenos meteorológicos previstos para los próximos días.

Según se informó, durante los trabajos una de las máquinas hidráulicas dañó un caño de gas, lo que generó una importante fuga y la pérdida del suministro para alrededor de 50 familias.

Cortaron la Ruta 40 por la fuga de gas

Ante la magnitud de la pérdida, Bomberos y Policía establecieron un perímetro de seguridad y se interrumpió durante aproximadamente una hora el tránsito en la Ruta 40, en el ingreso norte a Malargüe.

Si bien no fue necesario evacuar a los vecinos, se impidió el tránsito de personas por las inmediaciones del lugar mientras se trabajaba para controlar la situación.

Durante el corte, los vehículos particulares y colectivos que debían atravesar la ciudad tuvieron que utilizar un camino alternativo por la zona del arroyo Pequenco, conocido como arroyo seco.

La interrupción también afectó momentáneamente a los colectivos que circulan entre Malargüe, San Rafael y Mendoza.

Trabajan para recuperar el servicio

En el lugar intervino Ecogas, empresa encargada de la distribución del gas, para reparar el caño y controlar la fuga.

El escape provocó un fuerte olor a gas que, según el reporte desde la zona, todavía podía percibirse en las inmediaciones.

El tránsito sobre la Ruta 40 ya fue normalizado, aunque las aproximadamente 50 familias afectadas continuaban a la espera de la restitución del servicio.

De acuerdo con la información brindada durante el operativo, el suministro podría normalizarse en unas dos horas, aunque el tiempo dependerá del nivel de daño que haya sufrido el caño y de que se trate únicamente de una fuga.