Mendoza Por Mí: cómo sacar turno para el DNI y solicitar partidas de nacimiento desde tu celular

La plataforma digital del Gobierno de Mendoza permite gestionar más de 170 trámites online, solicitar documentación oficial, acceder a servicios de salud y educación, y obtener turnos sin necesidad de asistir a una oficina pública.

Cada vez más mendocinos utilizan Mendoza Por Mí, la plataforma digital impulsada por el Gobierno provincial que concentra gran parte de los trámites y servicios estatales en un solo lugar. A través de una aplicación o de su versión web, los usuarios pueden gestionar documentación, solicitar turnos, acceder a información personal y realizar trámites durante las 24 horas, sin filas ni demoras. Entre las consultas más frecuentes se encuentran la obtención de partidas de nacimiento, certificados oficiales y la gestión de turnos para trámites vinculados al DNI.

Qué es Mendoza Por Mí y para qué sirve

Mendoza Por Mí nació en 2023 como una herramienta para modernizar y simplificar la relación entre los ciudadanos y el Estado provincial. Actualmente, cuenta con más de 450 mil usuarios registrados y permite realizar más de 170 trámites digitales.

Además de centralizar servicios públicos, la plataforma incorpora información personal, documentación oficial y herramientas para gestionar trámites familiares, educativos y sanitarios.

Recientemente, sumó la integración del sistema Gestión Educativa Integral (GEI), que permite a estudiantes, padres y tutores acceder a documentación escolar, información académica y seguimiento de trayectorias educativas.

Cómo sacar turno para el DNI desde Mendoza Por Mí

Uno de los servicios más utilizados es el sistema de turnos inteligentes, que permite elegir oficina, fecha y horario para realizar distintos trámites.

Para solicitar un turno, los usuarios deben:

Ingresar a la aplicación o al portal web de Mendoza Por Mí. Iniciar sesión con su cuenta personal. Seleccionar la opción “Turnos”. Elegir el organismo correspondiente. Escoger la oficina, fecha y horario disponible.

Es importante recordar que el trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI) continúa siendo una gestión nacional realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), por lo que mantiene los costos establecidos por el Gobierno nacional.

Cómo pedir una partida de nacimiento por internet

Uno de los cambios más destacados implementados por la Provincia es la posibilidad de solicitar partidas de nacimiento, matrimonio o defunción de forma completamente digital.

Desde el Gobierno explicaron que estos trámites provinciales ya no abonan tasas administrativas y pueden obtenerse en cuestión de minutos.

Para solicitar una partida se debe:

Ingresar a Mendoza Por Mí.

Buscar el trámite correspondiente.

Completar los datos requeridos.

Descargar el documento digital certificado.

Según destacaron desde la administración provincial, una partida puede obtenerse en menos de un minuto una vez realizado el pedido.

Actualmente, los trámites provinciales vinculados al Registro Civil de Mendoza son gratuitos, entre ellos:

Inscripción de nacimientos.

Inscripción de matrimonios.

Inscripción de defunciones.

Solicitud de partidas digitales.

Sin embargo, existen gestiones que continúan teniendo costo porque dependen de organismos nacionales. El principal ejemplo es la emisión del DNI, que sigue bajo la órbita del RENAPER.

Cómo crear una cuenta en Mendoza Por Mí

La plataforma está disponible tanto para dispositivos Android como iPhone y también puede utilizarse desde su versión web.

Para registrarse es necesario:

Completar los datos personales.

Informar vías de contacto y domicilio.

Crear una contraseña segura.

Aceptar los términos y condiciones.

La validación de identidad puede realizarse de manera virtual o presencial en la Casa de Gobierno.

Además, el sistema permite la creación de perfiles sin CUIL para extranjeros o personas sin nacionalidad argentina que necesiten realizar trámites básicos.