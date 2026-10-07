Mendoza habilitaría a manejar desde los 17 años: cuáles son las condiciones para sacar el carnet

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad la sanción inicial de un proyecto que permitiría obtener la licencia de conducir desde los 17 años. La propuesta contempla un carnet provisorio y probatorio, autorización de los padres, capacitación obligatoria y restricciones para circular.

Mendoza podría cambiar las reglas para los conductores menores de edad. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que habilita a los jóvenes de 17 años a obtener una licencia de conducir, bajo un régimen especial que contempla requisitos especiales y restricciones para circular.

La iniciativa fue impulsada por la diputada María Eugenia De Marchi (UCR) y acumulada con un proyecto del legislador Gustavo Perret (PJ). El texto recibió aprobación unánime en general y ahora deberá ser analizado por el Senado de Mendoza antes de convertirse en ley.

De aprobarse definitivamente, la provincia dejaría de formar parte del reducido grupo de jurisdicciones que todavía no permiten a los menores de 18 años acceder a una licencia bajo las condiciones previstas por la Ley Nacional de Tránsito.

Qué vehículos podrán manejar los jóvenes de 17 años

El proyecto establece un régimen de licencia provisoria y probatoria para determinadas categorías. Los jóvenes de 17 años podrán acceder a las siguientes:

A1.1: ciclomotores de hasta 50 cc.

ciclomotores de hasta 50 cc. A1.2: motocicletas de hasta 150 cc.

motocicletas de hasta 150 cc. B1: automóviles, utilitarios y camionetas particulares de hasta 3.500 kilos.

La habilitación no será automática. Los menores deberán cumplir una serie de requisitos específicos y estarán sujetos a condiciones adicionales durante el período probatorio.

Cuáles serán los requisitos para sacar el carnet a los 17 años en Mendoza

Uno de los principales puntos de la iniciativa es que los jóvenes deberán atravesar un proceso de formación y evaluación antes de obtener la licencia.

Entre las condiciones previstas se encuentran:

Autorización expresa y por escrito de padres, tutores o representantes legales.

Aprobación de un curso obligatorio de educación vial .

. Aprobación de un examen psicofísico .

. Aprobación de una prueba práctica de conducción .

. Cumplimiento de las exigencias establecidas para acceder posteriormente a una licencia definitiva.

El objetivo es que el joven no solamente demuestre que sabe manejar, sino que también cuente con los conocimientos y aptitudes necesarios para circular de manera segura.

Qué restricciones tendrán los conductores de 17 años

El proyecto también establece límites específicos para quienes obtengan la licencia antes de cumplir los 18. Uno de los principales será la restricción horaria: los jóvenes no podrán conducir entre las 23 y las 6.

La única excepción contemplada será que circulen acompañados por un adulto responsable que tenga licencia vigente. Además, el proyecto establece tolerancia cero de alcohol y estupefacientes, sin excepciones.

El proyecto establece que la comisión de una infracción durante el período en que el conductor todavía sea menor de 18 años podrá provocar la revocación inmediata de la licencia, de acuerdo con los términos que establezca la reglamentación.

Es decir, el carnet tendrá un carácter probatorio, por lo que el comportamiento del joven durante ese período será determinante. Si el conductor cumple los 18 años sin infracciones registradas, podrá acceder automáticamente a la licencia definitiva.

Licencia de conducir en Mendoza: qué podrán manejar los jóvenes desde los 18 años

La reforma también modifica las edades de acceso a determinadas licencias profesionales. A partir de los 18 años, los conductores podrán acceder a las categorías C y G, que incluyen:

Camiones sin acoplado.

Tractores.

Maquinaria agrícola.

La medida apunta especialmente a facilitar el acceso de jóvenes a actividades vinculadas con el sector productivo y rural de Mendoza, donde la conducción de maquinaria forma parte de numerosas tareas laborales.

En cambio, las categorías D y E continuarán teniendo una exigencia de edad mayor. El proyecto establece que estas licencias estarán disponibles para personas de más de 21 años. Se trata de categorías vinculadas con:

Transporte de pasajeros.

Vehículos de emergencia y seguridad.

Transporte de cargas pesadas.

Vehículos articulados.

Maquinaria especial no agrícola.

La nueva multa que tendrán los conductores en Mendoza y que casi nadie vio en la ley de los 17 años

La iniciativa no se limita a la licencia para menores de edad. También introduce modificaciones en la normativa vial de Mendoza.

Entre las nuevas conductas consideradas faltas graves aparece la evasión, el sorteo o la embestida de barreras bajas en estaciones de peaje, tanto en vías manuales como automáticas. También se contempla como infracción cualquier maniobra destinada a evitar el pago del peaje.

El proyecto incorpora además la posibilidad de aplicar un sistema de descuento de puntos o scoring sobre la Licencia Nacional de Conducir, de acuerdo con las pautas establecidas por la legislación nacional y la normativa vial provincial.

Qué dijeron los diputados sobre la licencia a los 17 años

Durante el debate, la autora del proyecto, María Eugenia De Marchi, defendió la iniciativa como una herramienta vinculada con la autonomía progresiva de los jóvenes. La legisladora destacó que Mendoza todavía se encontraba entre las provincias que no habían incorporado esta posibilidad y remarcó que el proyecto establece un régimen de controles específicos.

Desde el PJ, Gustavo Perret también acompañó la propuesta y sostuvo que puede brindar nuevas herramientas a los jóvenes, especialmente para facilitar su acceso a determinadas oportunidades laborales.

Otros legisladores que acompañaron la iniciativa remarcaron la importancia de combinar la posibilidad de obtener el carnet con controles estrictos de seguridad vial.

El bloque del PJ, sin embargo, rechazó en particular algunos artículos vinculados con el régimen sancionatorio, aunque acompañó el proyecto en general.

Cuándo podrían sacar la licencia de conducir los jóvenes de 17 años en Mendoza

Por ahora, la modificación todavía no está vigente. La Cámara de Diputados le dio sanción inicial, por lo que el proyecto deberá avanzar ahora al Senado de Mendoza.

Si la Cámara Alta también lo aprueba y posteriormente se completa el proceso legislativo correspondiente, comenzarán a definirse mediante la reglamentación los detalles necesarios para implementar el nuevo régimen.