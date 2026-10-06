Mendoza: buscan desesperadamente a un niño de 10 años que cayó a un cauce de agua

El menor desapareció durante la tarde de este martes en el canal Barriales, en la zona de Ruta 60 y Callejón La Gabriela. Un amplio operativo con Bomberos, buzos, policías, canes y medios aéreos trabaja para localizarlo.

Un niño de 10 años es buscado intensamente en Junín, luego de desaparecer en un cauce de agua en la zona de Barriales. El episodio ocurrió durante la tarde de este martes y desde entonces se desplegó un amplio operativo para intentar determinar dónde se encuentra el menor.

De acuerdo con la información preliminar aportada por su padre, ambos se encontraban bañándose en el cauce cuando el hombre salió momentáneamente del agua. Mientras se dirigía hacia el domicilio de una vecina, el niño habría quedado solo en el lugar.

Cuando regresó, el padre ya no logró encontrarlo y manifestó que presume que el menor pudo haber ingresado nuevamente al agua y sido arrastrado por la corriente.

Dónde ocurrió la desaparición del niño

El operativo se concentra en inmediaciones de Ruta 60 y Callejón La Gabriela, en el departamento de Junín.

El lugar corresponde al sector del canal Barriales, donde las autoridades trabajan para localizar al niño y reconstruir qué ocurrió después de que su padre se retirara momentáneamente del cauce.

Las circunstancias exactas de la desaparición todavía son materia de investigación. Tras recibirse la denuncia, se desplegó un importante operativo de búsqueda integrado por distintas fuerzas y organismos de la

En la zona trabajan efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), hélicopteros, canes, policía rural, Unidad Investigativa Departamental (UID) y Bomberos. También fueron convocados buzos especializados para colaborar con las tareas dentro del cauce.

Los equipos realizan rastrillajes en distintos sectores y revisan el recorrido del agua para intentar encontrar algún indicio que permita determinar el paradero del niño.

Cortaron el cauce para facilitar la búsqueda

Como parte del operativo, las autoridades dispusieron el corte del cauce con el objetivo de facilitar las tareas de rastrillaje y permitir que los equipos puedan trabajar en mejores condiciones. Hasta el momento, los trabajos realizados no permitieron localizar al menor.

Mientras avanzan los rastrillajes, personal policial y de Bomberos mantiene desplegado el operativo en la zona. Por ahora, la búsqueda continúa con resultado negativo y las autoridades trabajan para establecer qué ocurrió desde el momento en que el menor quedó solo junto al canal.