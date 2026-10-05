Mendoza: buscan agilizar el proceso para encontrar familia para más de 260 chicos

El Gobierno de Mendoza impulsa cambios para acelerar las adopciones de niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años, grupos de hermanos y personas con discapacidad. Hay 264 chicos con sentencia firme de adoptabilidad y más de 120 convocatorias públicas que todavía no encontraron respuesta.

En Mendoza hay 264 niños, niñas y adolescentes que tienen declarada su situación de adoptabilidad y esperan una familia. La mayoría no responde al perfil que actualmente concentra la mayor cantidad de postulantes, ya que se trata de chicos mayores de 5 años, adolescentes, grupos de hermanos y niños con discapacidad. Frente a este escenario, el Gobierno provincial presentó en la Legislatura un proyecto de ley para agilizar los procesos de adopción en situaciones especiales.

La iniciativa busca aprovechar vínculos afectivos que ya fueron construidos entre los chicos y adultos que participan de programas oficiales de acogimiento, voluntariado, padrinazgo y madrinazgo.

El objetivo es que esos vínculos puedan ser evaluados formalmente como una posible alternativa familiar, siempre con intervención de los organismos especializados y con una decisión final que seguirá estando en manos de la Justicia.

Cuántos chicos esperan una familia en Mendoza

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, actualmente hay 264 niños, niñas y adolescentes con sentencia firme de adoptabilidad.

Dentro de ese grupo:

93 tienen algún tipo de discapacidad.

88 tienen entre 5 y 11 años.

83 son adolescentes de entre 12 y 17 años.

103 forman parte de grupos de hermanos.

La situación representa uno de los principales desafíos para el sistema de adopciones, ya que existe una diferencia importante entre las características de los chicos que esperan una familia y las preferencias de quienes se inscriben para adoptar.

A esto se suma que hay más de 120 convocatorias públicas vigentes para encontrar familias para niños que todavía no lograron una respuesta favorable.

La mayoría de los postulantes busca adoptar niños pequeños

Uno de los principales motivos que explican esta dificultad está relacionado con las preferencias de los adultos que se inscriben en el Registro Provincial de Adopción (RPA). Según explicaron desde el Gobierno, la mayor parte de los postulantes que ya fueron evaluados manifiesta su intención de adoptar niños de entre 0 y 3 años.

El problema es que esa franja etaria representa una proporción menor dentro del universo de chicos que actualmente necesitan una familia. En cambio, la mayor cantidad de niños y adolescentes que esperan una respuesta tiene más de 5 años, forma parte de grupos de hermanos o presenta alguna discapacidad.

Qué cambia con el nuevo proyecto de adopciones

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo de Mendoza propone modificar el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, Ley 9120, y articularlo con el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar Temporario establecido por la Ley 9383.

El proyecto contempla una vía específica para situaciones en las que exista un adulto referente que ya haya construido un vínculo significativo con un niño, niña o adolescente.

Ese vínculo debe haberse generado dentro de programas oficiales acompañados por el Estado, como Familias de Acogimiento, Voluntariado, Padrinazgo o Madrinazgo.

La intención es evitar que un niño que ya desarrolló un vínculo afectivo estable deba atravesar innecesariamente nuevas rupturas cuando existe un adulto que podría constituirse en su familia adoptiva.

Quiénes podrían acceder a esta vía especial

El mecanismo estaría destinado a situaciones específicas que actualmente presentan mayores dificultades para encontrar una familia.

Entre ellas se encuentran:

Niños y adolescentes mayores de 5 años.

Grupos de hermanos , independientemente de su edad.

, independientemente de su edad. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

La propuesta no establece una adopción automática para los adultos que ya tienen un vínculo con un niño. Por el contrario, deberán atravesar una evaluación de aptitud adoptiva y posteriormente será la Justicia la que determine si corresponde avanzar con una guarda con fines adoptivos.

Cómo se evaluará a los adultos que ya tienen un vínculo

El proyecto contempla la creación del Equipo Interdisciplinario de Diagnóstico de Aptitud Adoptiva Específica de adultos referentes (EIDAAE) dentro del Registro Provincial de Adopción.

Este equipo tendrá a su cargo la evaluación de las personas que ya mantienen un vínculo significativo con un niño y que manifiesten su intención de adoptarlo.

El diagnóstico incluirá evaluaciones psicológicas y sociales, utilizando estándares similares a los aplicados a quienes se encuentran inscriptos en el registro general.

La diferencia estará en que el análisis será específico para la relación existente entre ese adulto y el niño, niña o grupo de hermanos involucrado.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el nuevo mecanismo no elimina la intervención judicial. Si el equipo interdisciplinario determina que los adultos presentan aptitud adoptiva, las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Familia competente.

El magistrado deberá analizar los informes y resolver si corresponde avanzar con la guarda con fines adoptivos.

De esta manera, la existencia de un vínculo previo no implica por sí misma que se concrete una adopción. La decisión deberá considerar las circunstancias particulares del caso y, principalmente, el interés superior del niño.

Desde el Gobierno remarcaron que la propuesta no habilita las denominadas guardas de hecho ni entregas directas entre particulares, que se encuentran prohibidas por la legislación. El mecanismo apunta exclusivamente a vínculos que hayan nacido y se hayan desarrollado dentro de programas oficiales supervisados por el Estado.

La diferencia es relevante porque el objetivo es brindar una alternativa dentro del sistema institucional de protección y adopción, manteniendo las evaluaciones correspondientes y el control judicial.

Hay pocas familias disponibles para adoptar actualmente

Otro de los datos que explica la situación es la cantidad de postulantes disponibles en el Registro Provincial de Adopción. Actualmente hay 80 familias que fueron evaluadas y están en condiciones de adoptar, pero 72 de ellas suspendieron temporalmente su proyecto.

Esto significa que, en la práctica, quedan solamente ocho familias disponibles para avanzar actualmente con una adopción.

Cómo iniciar el trámite para adoptar en Mendoza

Las personas interesadas en iniciar un proyecto adoptivo pueden obtener información a través del Poder Judicial de Mendoza. El trámite comienza mediante la plataforma oficial, donde existe una sección denominada “Quiero adoptar”.

Allí los interesados pueden conocer los requisitos, las etapas del proceso y la información necesaria para incorporarse al Registro Provincial de Adopción.

El Gobierno también busca que quienes evalúan adoptar conozcan las diferentes realidades de los niños que esperan una familia y que puedan considerar proyectos que incluyan niños mayores, grupos de hermanos o personas con discapacidad.