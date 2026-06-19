Más de 450 alumnos de Godoy Cruz prometieron lealtad a la Bandera en una emotiva ceremonia

Estudiantes de cuarto grado de 15 escuelas primarias y de educación especial participaron de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera. El acto reunió a familias, docentes y autoridades en una jornada cargada de emoción y patriotismo.

En la previa del Día de la Bandera, la comunidad educativa de Godoy Cruz vivió un día inolvidable. Más de 450 alumnos de cuarto grado realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, en un encuentro que convocó a familias, docentes, directivos y autoridades provinciales y municipales.

La actividad se desarrolló en el Centro Social y Deportivo Villa Hipódromo, donde niños y niñas de 15 establecimientos educativos del departamento reafirmaron su compromiso con los valores que representa la enseña patria creada por Manuel Belgrano.

Una jornada de emoción, identidad y valores patrios

La ceremonia estuvo marcada por momentos de profundo significado. Antes de la promesa, se rindió homenaje a Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina, mediante una ofrenda floral y un respetuoso minuto de silencio.

Además, la Banda de Música de la Policía de Mendoza acompañó el acto con distintas interpretaciones que aportaron solemnidad y emoción a una jornada que quedará grabada en la memoria de cientos de estudiantes y sus familias.

El momento central estuvo a cargo del director de Educación Técnica, Claudio Dagne, quien tomó la promesa a los alumnos y destacó la importancia de los valores que simboliza la bandera: libertad, justicia, igualdad, paz y solidaridad.

Durante el acto, los estudiantes compartieron su emoción por participar de una tradición que forma parte de la historia argentina. “Para mí significa amor y orgullo”, expresó una de las alumnas, mientras que otro estudiante aseguró que la bandera es “algo que nos identifica como argentinos”.

Las familias también vivieron la ceremonia con gran emoción. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, acompañaron a los niños en un momento que representa uno de los hitos más importantes de la vida escolar.

“Es una experiencia muy linda. Remueve muchas emociones y tiene un significado muy especial para toda la familia”, comentó una madre presente en el evento.

El legado de Manuel Belgrano sigue vigente

La Promesa de Lealtad a la Bandera recuerda uno de los momentos más importantes de la historia nacional. Fue en 1812 cuando Manuel Belgrano, a orillas del río Paraná, creó la bandera argentina en medio del proceso de lucha por la independencia.

Más de dos siglos después, la ceremonia continúa transmitiendo a las nuevas generaciones el respeto por los símbolos patrios y el compromiso con los valores democráticos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de actividades permiten fortalecer el sentido de pertenencia y reflexionar sobre el rol que tendrán los niños y niñas como protagonistas del presente y del futuro del país.