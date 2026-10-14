Más de 40 deliveries entraron a la villa Castro para buscar una moto robada a una repartidora de Pedidos Ya y la recuperaron

Unos 40 repartidores se movilizaron en Guaymallén tras el asalto a una joven de 27 años. Parte del grupo ingresó al asentamiento para intentar encontrar el vehículo y se desplegó un operativo policial. Cerca de la medianoche, los efectivos recuperaron la motocicleta, pero los dos sospechosos seguían prófugos.

El robo de una moto a una repartidora de Pedidos Ya en Guaymallén provocó una movilización de alrededor de 40 trabajadores de aplicaciones de delivery, que se dirigieron hacia el asentamiento Castro, en Jesús Nazareno, para intentar recuperar el vehículo sustraído a su compañera. La búsqueda derivó en un operativo policial que se extendió durante varias horas y terminó con el hallazgo de la motocicleta cerca de las 23 del martes.

Cómo fue el robo a la repartidora en Guaymallén

La víctima es una repartidora de 27 años que se encontraba trabajando cuando fue asaltada en las inmediaciones de Ascasubi y Castro, cerca del asentamiento.

Según la denuncia, dos hombres encapuchados y vestidos con ropa oscura la amenazaron con un arma de fuego y le robaron la Honda Wave gris de 110 cc que utilizaba para realizar las entregas.

Además de la moto, los sospechosos se llevaron una mochila verde de reparto y un celular Xiaomi. Después del asalto, escaparon hacia el interior de la villa Castro.

Tras lo ocurrido, la joven pidió ayuda y se dio aviso al 911, lo que puso en marcha la intervención policial.

Unos 40 repartidores ingresaron a la villa Castro

La noticia del asalto se difundió entre otros trabajadores de Pedidos Ya y de distintas aplicaciones de reparto. Alrededor de 40 motociclistas se reunieron en la zona para acompañar a la víctima y buscar el vehículo robado.

Parte del grupo ingresó al asentamiento Castro mientras recorría el barrio. La movilización quedó registrada en videos que circularon en las redes sociales durante la tarde del martes.

La concentración generó preocupación por la posibilidad de que se produjeran enfrentamientos. Por ese motivo, la Policía desplegó efectivos y móviles para controlar la situación y resguardar la integridad de los presentes.

Durante la protesta también se habría encendido fuego en un descampado, en medio del reclamo por el robo.

El operativo policial para recuperar la motocicleta

Mientras los repartidores intentaban localizar la moto, los efectivos entrevistaron a la víctima y reunieron datos sobre las características físicas y la vestimenta de los sospechosos.

En una primera instancia intervino la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones, pero la búsqueda inicial no dio resultados positivos.

El operativo continuó durante las horas siguientes, mientras el personal policial procuraba evitar que la movilización derivara en nuevos incidentes y avanzaba con las tareas para ubicar el rodado.

Cerca de las 23 del martes, efectivos de la Comisaría 44.ª recibieron información sobre el posible lugar donde se encontraba la motocicleta.

Luego de verificar los datos, lograron recuperar la Honda Wave de 110 cc, que quedó a disposición de la Justicia.

El hallazgo permitió recuperar el vehículo denunciado como robado, aunque la investigación continuaba abierta para establecer quiénes participaron del asalto. Hasta las últimas horas del martes, los dos sospechosos no habían sido detenidos.