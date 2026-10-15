Marcha Federal Universitaria en Mendoza: miles de personas reclamaron por el financiamiento de las universidades

La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo una importante convocatoria en Mendoza. Autoridades de la UNCuyo, docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron desde el campus universitario hasta el centro de la Ciudad para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar los recortes presupuestarios.

La quinta Marcha Federal Universitaria en Mendoza reunió a estudiantes, docentes, autoridades académicas y representantes de distintos sectores que reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización comenzó en la rotonda de acceso a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y avanzó hacia el centro de la Ciudad de Mendoza, en una jornada que se desarrolló en simultáneo con protestas en distintos puntos del país.

Bajo la consigna “Educación, soberanía y democracia”, los manifestantes reclamaron recursos para el funcionamiento de las universidades públicas, una recomposición salarial para sus trabajadores y el sostenimiento de las becas estudiantiles. La jornada comenzó con la entonación del Himno Nacional y concluyó con discursos en la Plaza Independencia, donde los oradores cuestionaron las políticas de financiamiento educativo y científico.

Cómo fue la Marcha Federal Universitaria en Mendoza

La concentración comenzó alrededor de las 15 en el acceso principal al campus de la UNCuyo. Desde allí, la columna recorrió distintas calles de la capital mendocina hasta llegar a la Plaza Independencia.

La convocatoria reunió a representantes de la comunidad universitaria, agrupaciones estudiantiles, sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos. También participaron dirigentes e intendentes que se acercaron para expresar su respaldo al reclamo.

La marcha formó parte de una convocatoria nacional impulsada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Los reclamos por salarios, becas y presupuesto universitario

Durante el cierre de la movilización, los discursos coincidieron en la necesidad de garantizar el financiamiento de las universidades públicas. Uno de los ejes centrales fue la situación salarial de los trabajadores universitarios. Durante las intervenciones se advirtió que el sueldo básico de un trabajador no docente apenas alcanza el 50% de la Canasta Básica Total, una situación que, según los expositores, refleja el deterioro de los ingresos del sector.

También reclamaron la restitución de los fondos destinados a las instituciones educativas y pidieron a los legisladores nacionales por Mendoza que acompañen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La defensa de una universidad pública, gratuita e inclusiva atravesó las distintas intervenciones. Los oradores sostuvieron que el acceso a la educación superior y el reconocimiento de los derechos de sus trabajadores son aspectos centrales del sistema universitario.

Adriana García: “la UNCuyo constituye un patrimonio histórico y cultural para Mendoza”

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Adriana García, participó de la movilización y destacó la importancia de sostener el reclamo por el financiamiento universitario.

Durante una entrevista realizada en el lugar, agradeció el acompañamiento de quienes participaron de la marcha y sostuvo que el cumplimiento de las leyes es fundamental para el funcionamiento de una república democrática.

García explicó que la norma reclamada no contempla solamente los salarios docentes, sino también las becas estudiantiles y los recursos necesarios para el funcionamiento de la universidad.

Además, señaló que la UNCuyo constituye un patrimonio histórico y cultural para Mendoza y la región.

Al ser consultada sobre las diferencias entre la primera movilización y esta quinta edición, afirmó que el reclamo continúa vigente y que se trasladó a distintos ámbitos, entre ellos el legislativo, el judicial y el espacio público.

La rectora también explicó que la universidad cumple funciones que van más allá de la enseñanza, como la investigación, la extensión y el bienestar universitario, y remarcó la importancia de mantener el vínculo con la sociedad.

La defensa de la ciencia y el rechazo a los recortes

Otro de los puntos que apareció durante los discursos fue la situación del sistema científico argentino. Los participantes expresaron preocupación por los recortes presupuestarios y por sus posibles consecuencias sobre organismos como el Conicet, el INTA y el INTI. Durante las intervenciones se advirtió sobre el impacto que la reducción de recursos puede tener en la investigación, la producción de conocimiento y el desarrollo tecnológico.

La columna universitaria llegó al centro de Mendoza y finalizó la jornada en la Plaza Independencia, donde se realizaron los discursos de cierre. Durante el recorrido, la movilización avanzó ocupando parcialmente la calzada, mientras los vehículos podían circular por el sector restante.

El mensaje que atravesó la jornada fue la necesidad de garantizar los recursos para sostener la educación superior pública y asegurar el funcionamiento de las universidades.