Manejaba con el triple de alcohol en sangre, chocó y quedó detenido

El siniestro ocurrió en el cruce de los accesos Este y Sur de Guaymallén. Un adolescente de 15 años que viajaba como acompañante sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladado al Hospital Central.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este viernes, alrededor de las 05:40 horas, en la intersección de los accesos Este y Sur de Guaymallén, conocida como el “rulo del Cóndor”. Un Fiat Uno conducido por un joven de 26 años, impactó contra un Chevrolet Corsa al mando de un hombre de 58. A raíz del choque, un adolescente de 15 años que viajaba como acompañante en el Fiat salió despedido del habitáculo y sufrió un traumatismo de cráneo con herida cortante. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado y trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece bajo observación médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 25° y agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron el control de alcoholemia a los conductores. El resultado arrojó que el joven de 26 años tenía 1,418 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del máximo permitido para particulares en Mendoza. Por disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén, el conductor quedó detenido a disposición de la Justicia y el vehículo fue secuestrado. El otro automovilista no presentó lesiones de gravedad.

El accidente generó demoras en el ingreso a Ciudad durante las primeras horas de la mañana, ya que solo quedó habilitado un carril en la zona del rulo del Cóndor. Según datos oficiales, en 2023 el 92% de los arrestos contravencionales en la provincia estuvieron vinculados a alcoholemia superior a 1 g/l. El director de Seguridad Vial de Mendoza, comisario Fabián Becerra, señaló en declaraciones recientes: “De alrededor de 6.000 controles por alcoholímetro se pasó a más de 17.000 en lo que va del año”, destacando el incremento de operativos para reducir la siniestralidad.

Desde el Ministerio de Seguridad se recordó que “la probabilidad de un siniestro vial aumenta cuando el conductor se encuentra bajo efectos del alcohol”, y se insistió en la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y respetar las normas de tránsito. En campañas oficiales, el Gobierno provincial advierte: “Frená antes de provocar un accidente”, reforzando la idea de que superar 1 g/l de alcohol en sangre implica sanciones más duras, incluyendo arresto e inhabilitación.