Maipú: disparó seis veces contra la Policía durante un allanamiento y le secuestraron 12 armas

Un hombre de 34 años fue detenido en una vivienda de Gutiérrez, donde los efectivos incautaron nueve armas cortas, tres largas y más de 410 cartuchos de distintos calibres. El operativo se realizó en el marco de una investigación por amenazas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Un importante arsenal de armas de fuego fue secuestrado durante un allanamiento realizado el jueves 15 de octubre en una vivienda de Gutiérrez, en Maipú. El procedimiento terminó con un hombre de 34 años detenido, luego de que presuntamente efectuara al menos seis disparos contra los efectivos policiales que ingresaron a la propiedad.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Maipú, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, y se desarrolló en el marco de una causa por amenazas y tenencia de armas de fuego.

Cómo fue el allanamiento en Maipú

La investigación permitió a los efectivos identificar al sospechoso y localizar su domicilio, ubicado en calle Pescara, en Gutiérrez. Con las pruebas reunidas, la Oficina Fiscal de Maipú solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado Penal Colegiado de turno.

Sin embargo, cuando los investigadores ingresaron a la vivienda, el hombre habría efectuado al menos seis disparos contra el personal policial.

Los efectivos lograron reducirlo y detenerlo. Pese a la situación, no se registraron personas heridas durante el procedimiento.

Las 12 armas secuestradas y los más de 410 cartuchos

Durante la requisa de la propiedad, los policías encontraron un total de 12 armas de fuego: nueve cortas y tres largas. Entre los elementos incautados había pistolas Bersa y Mauser de distintos calibres, revólveres, dos escopetas y una carabina calibre 22 equipada con mira telescópica.

Una de las armas secuestradas, una pistola Bersa calibre 22, fue identificada como la que habría utilizado el sospechoso para disparar contra los efectivos durante el allanamiento.

Además, los investigadores incautaron más de 410 cartuchos de distintos calibres, cargadores, una culata con caja de mecanismo y otros componentes de armas de fuego.

El secuestro del armamento permitió avanzar en la investigación de los hechos denunciados. El detenido y todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.