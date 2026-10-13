Luján de Cuyo: encontraron muerto a un ciclista al costado de la Ruta 40

El hombre, de 58 años, fue hallado durante la mañana en el lateral oeste del Acceso Sur, a la altura de calle Bulnes. Estaba tendido junto a su bicicleta y la Policía constató su fallecimiento en el lugar.

Un ciclista de 58 años murió en Luján de Cuyo y su cuerpo fue encontrado durante la mañana de este martes al costado de la Ruta Nacional 40, sobre el lateral oeste del Acceso Sur, a la altura de calle Bulnes.

El hecho salió a la luz después de que varios llamados a la línea de emergencias 911 alertaran sobre la presencia de un hombre que aparentemente no presentaba signos vitales y se encontraba tendido en la calzada junto a una bicicleta.

Al arribar, el personal interviniente encontró al hombre tendido boca abajo, junto a su bicicleta, en el lateral oeste del Acceso Sur, a la altura de calle Bulnes.

Además, una mujer que ingresaba a un barrio cercano manifestó haber observado la situación.

Tras confirmar el fallecimiento, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió.

Por ahora, no se informaron detalles que permitan determinar si el hombre sufrió una descompensación o si existió alguna otra circunstancia previa a su muerte.

Las pericias y las medidas investigativas serán fundamentales para reconstruir lo sucedido y

Hasta el momento, las autoridades no difundieron su identidad ni precisaron cómo se produjo la muerte. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.